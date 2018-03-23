Банк России снизил ключевую ставку до 7,25%

СЕГОДНЯ 13:49 2018-03-23T13:50:15+03:00

Следующее заседание по вопросу ключевой ставки состоится в конце апреля этого года Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Такие меры принимаются уже пятый раз подряд

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В пятницу, 23 марта, Совет директоров Банка России снизил ключевую ставку на 25 базисных пункта до 7,25%. Соответствующее решение было принято в ходе второго в этом году заседания по денежно-кредитной политике.

Уточняется, что ставка была снижена уже пятый раз подряд на фоне устойчиво низкой инфляции и смягчении денежно-кредитных условий. Повлияло на решение регулятора и возросшая геополитическая неопределенность, а также возобновление роста экономической активности.

"В этих условиях Банк России продолжит снижение ключевой ставки и завершит переход к нейтральной денежно-кредитной политике в 2018 году", - сообщает пресс-служба регулятора на его официальном сайте.

Между тем, следующее заседание Совета директоров ЦБ, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 27 апреля 2018 года.

Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что во время оглашения Послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин поручил снизить среднюю ставку по ипотеке до 7-8% годовых.