2018-03-23T14:18:13+03:00
Политика

В Пентагоне объяснили, почему считают Россию и Китай угрозами

Ранее американские власти неоднократно говорили о том, что считают Москву и Пекин своими главными соперниками
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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В Минобороны США заговорили о необходимости увеличения расходов на военные нуждыВ Минобороны США заговорили о необходимости увеличения расходов на военные нуждыФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Американские власти в очередной раз заявили о том, что Россия и Китая представляют серьезную угрозу национальной безопасности США и других государств. По словам заместителя министра обороны Соединенных Штатов Джона Руда, Москва и Пекин хотят изменить привычный всем миропорядок на свой лад.

"Россия и Китая намерены изменить мировой порядок и устоявшие территориальные границы, поэтому эти два государства представляют все более возрастающую угрозу безопасности США и их союзников", — сказал замминистра на слушаниях в Сенате, которые транслировать на You-tube канале ведомства.

Он подчеркнул, что "усиление долгосрочного соперничества с такими ревизионистскими странами" является главным вызовом для безопасности США. И хоть американская армия, по словам Руда, остается самой сильной в мире, военные расходы должны повышаться, ведь другие государства также модернизируют свои армии.

Стоит отметить, что в Вашингтоне неоднократно называли Россию и Китай своими главными соперниками, угрожающими интересам граждан США.

Между тем, напомним, что во время оглашения послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин рассказал о целом ряде новейших вооружений, который до этого были засекречены и не доступны широкой публике.

Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что граждане РФ уже выбрали для них подходящие названия. Так, гиперзвуковая крылатая ракета с малогабаритной ядерной энергоустановкой, вероятнее всего, станет "Буревестником".

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