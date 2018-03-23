Глава ЦБ допустила дальнейшее снижение ключевой ставки

СЕГОДНЯ 17:28 2018-03-23T17:29:03+03:00

Показатель будет зависеть от уровня инфляции и экономической активности в стране

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ЦБ видит потенциал для дальнейшего снижения ключевой ставки. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.

«Нам еще предстоит нащупать тот уровень, на котором будет ключевая ставка, чтобы можно было сказать, что мы закончили цикл ее снижения», – сказала на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров ЦБ Набиуллина.

По словам главы ЦБ, уровень ключевой ставки приближается к нейтральному – 6-7%. При таком показателе денежно-кредитная политика не имеет большого влияния на темпы развития инфляции: ни ускоряет ее, ни замедляет. Завершить курс снижение ключевой ставки до нейтрального диапазона ЦБ планирует в 2018 году.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что ЦБ снизил ключевую ставку на 0,25 процентных пункта: с 7,5 до 7,25%. Этому способствовали снижение инфляции, рост экономической активности, смягчение денежно-кредитных условий и геополитическая неопределенность. Следующее заседание Совета директоров ЦБ состоится 27 апреля. Тогда ЦБ может снова изменить ключевую ставку.