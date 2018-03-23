Снижение ключевой ставки в 2018 году: 23 марта Центробанк опять снизил ставку

СЕГОДНЯ 20:39 2018-03-23T20:39:35+03:00

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Совет директоров ЦБ 23 марта 2018 года принял решение снизить ключевую ставку - с 7,5% до 7,25%. Так большинство экспертов и прогнозировали. Это уже второе снижение ставки сначала года. Первое было в феврале - и тоже на 0,25%. Таким образом, ЦБ продолжает придерживаться прежней политики: мол, идем прежним курсом, все стабильно.

Что это означает для обычных граждан? В частности, то, что будут также по-прежнему снижаться ставки по кредитам и депозитам. Первое, конечно, приятно. А вот второе - не очень. На завершающейся неделе несколько банков из топ-10 снизили проценты по вкладам, еще не дождавшись заседания Совета директоров ЦБ. В их числе ВТБ, Россельхозбанк, Бинбанк, Газпромбанк. Зато ипотека дешевеет. Эксперты уверены, что уже достаточно скоро мы увидим ставку в 8% годовых.