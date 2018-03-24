Трампу рекомендуют выслать российских дипломатов из США
Совет национальной безопасности США рекомендовал президенту Дональду Трампу поддержать Великобританию в деле об отравлении Сергея Скрипаля и выслать из страны российских дипломатов.
Как передает телеканал CNN со ссылкой на несколько сотрудников Госдепартамента и источник, глава США получил рекомендации в пятницу. В них не указано число дипломатов, рекомендуемых к выдворению.
В среду в Белом доме проходила встреча на высоком уровне, в ходе которой Совет нацбезопасности разработал ряд вариантов действий против России, в том числе и выдворение сотрудников посольств и консульств. Источник телеканала отметил, что такой ответ выл самым жестким вариантом, и именно его назвали приоритетным по итогам встречи.
Кроме того, телеканал сообщил, что возможность высылки российских дипломатов прорабатывают Германия, Франция, Дания, Латвия, Литва, Эстония, Чехия, Нидерланды, Болгария, Ирландия и другие страны.
Как писал сайт kp.ru, 14 марта глава британского правительства Тереза Мэй объявила о высылке 23 российских дипломатов и приостановке всех двусторонних контактов с РФ. Британский премьер не дожидаясь окончания расследования обвинила Москву в причастности к оравлению в Солсберри бывшего шпиона Сергея Скрипаля и его дочери.
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