Трампу рекомендуют выслать российских дипломатов из США

СЕГОДНЯ 06:13 2018-03-24T07:12:21+03:00

Совет нацбезопасности считает этот вариант "ответа России" самым жестким, а потому приоритетным

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Совет национальной безопасности США рекомендовал президенту Дональду Трампу поддержать Великобританию в деле об отравлении Сергея Скрипаля и выслать из страны российских дипломатов.

Как передает телеканал CNN со ссылкой на несколько сотрудников Госдепартамента и источник, глава США получил рекомендации в пятницу. В них не указано число дипломатов, рекомендуемых к выдворению.

В среду в Белом доме проходила встреча на высоком уровне, в ходе которой Совет нацбезопасности разработал ряд вариантов действий против России, в том числе и выдворение сотрудников посольств и консульств. Источник телеканала отметил, что такой ответ выл самым жестким вариантом, и именно его назвали приоритетным по итогам встречи.

Кроме того, телеканал сообщил, что возможность высылки российских дипломатов прорабатывают Германия, Франция, Дания, Латвия, Литва, Эстония, Чехия, Нидерланды, Болгария, Ирландия и другие страны.

Как писал сайт kp.ru, 14 марта глава британского правительства Тереза Мэй объявила о высылке 23 российских дипломатов и приостановке всех двусторонних контактов с РФ. Британский премьер не дожидаясь окончания расследования обвинила Москву в причастности к оравлению в Солсберри бывшего шпиона Сергея Скрипаля и его дочери.