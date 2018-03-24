2018-03-24T07:12:21+03:00
Политика

Трампу рекомендуют выслать российских дипломатов из США

Совет нацбезопасности считает этот вариант "ответа России" самым жестким, а потому приоритетным
Юлия ДИВЕЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments13
Президент США Дональд ТрампПрезидент США Дональд ТрампФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Совет национальной безопасности США рекомендовал президенту Дональду Трампу поддержать Великобританию в деле об отравлении Сергея Скрипаля и выслать из страны российских дипломатов.

Как передает телеканал CNN со ссылкой на несколько сотрудников Госдепартамента и источник, глава США получил рекомендации в пятницу. В них не указано число дипломатов, рекомендуемых к выдворению.

В среду в Белом доме проходила встреча на высоком уровне, в ходе которой Совет нацбезопасности разработал ряд вариантов действий против России, в том числе и выдворение сотрудников посольств и консульств. Источник телеканала отметил, что такой ответ выл самым жестким вариантом, и именно его назвали приоритетным по итогам встречи.

Кроме того, телеканал сообщил, что возможность высылки российских дипломатов прорабатывают Германия, Франция, Дания, Латвия, Литва, Эстония, Чехия, Нидерланды, Болгария, Ирландия и другие страны.

Как писал сайт kp.ru, 14 марта глава британского правительства Тереза Мэй объявила о высылке 23 российских дипломатов и приостановке всех двусторонних контактов с РФ. Британский премьер не дожидаясь окончания расследования обвинила Москву в причастности к оравлению в Солсберри бывшего шпиона Сергея Скрипаля и его дочери.

Еще больше материалов по теме: «Дело об отравлении Сергея Скрипаля»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Во Франции скончался полицейский, обменявший себя на заложника при теракте в супермаркете
Пекин заявил о готовности защищать свои торговые интересы
Новый советник Трампа планирует провести масштабные кадровые чистки
Трамп в очередной раз запретил трансгендерам служить в армии США
СМИ узнали, что у Uber были проблемы с беспилотниками еще до аварии в Аризоне
Тренер Алины Загитовой рассказал, что ожидает спортсменку после неудачи на чемпионате мира
СМИ: Около 20 стран Европы планируют выслать российских дипломатов
Погода в Москве на 24 марта 2018 года: ожидается до 1 градуса тепла
КНДР согласилась обсудить с Южной Кореей подготовку к встрече лидеров стран
Виталий Кличко подумывает принять участие в выборах президента Украины
Сербы высказали свое отношение к вступлению в НАТО
Трамп испытывает отвращение к усам Болтона
Тигр из Москвы убил самку в зоопарке Копенгагена