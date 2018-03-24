2018-03-24T07:10:09+03:00
Политика

Виталий Кличко подумывает принять участие в выборах президента Украины

Мэр Киева выставит свою кандидатуру, только если выполнит все обещания на посту градоначальника
Юлия ДИВЕЕВА
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Мэр Киева Виталий КличкоМэр Киева Виталий КличкоФото: REUTERS
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Выборы президента Украины состоятся в 2019 году. Мэр Киева Виталий Кличко признался, что не исключает своего участия в них в качестве кандидата на главный пост страны.

«Вы говорите о президентских выборах в следующем году ... Я думаю. Но я бы хотел довести до конца все, что обещал », - сказал градоначальник.

Кличко заявил, что не намерен разочаровывать жителей украинской столицы, и понимает, что обещал им очень много. Мэр считает, что будет не честно, если его проекты будет выполнять и доделывать кто-то другой, только потому, что он решил баллотироваться в президенты, передает «Укринформ».

«У меня в жизни есть принцип: я должен держать слово и выполнять его до конца», — подчеркнул Кличко, отметив, что в политике не получается добиваться результатов так быстро, как в спорте.

Как рассказывал сайт kp.ru, Кличко довольно много времени отсутсвует на своем рабочем месте. Так, согласно распоряжениям Киевской городской государственной администрации, с 1 января по 31 декабря прошлого года мэра не было на работе в общей сложности 97 дней.В отпуске он провел 47 дней, и 50 дней мэр украинской столицы находился в командировках.

В 2016 году Виталий Кличко находился вне рабочего места на 5 дней больше. Из 102 дней отсутствия он провел 50 дней в командировках, а 52 дня отдыхал.

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