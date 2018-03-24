2018-03-24T07:41:39+03:00
Политика

СМИ: Около 20 стран Европы планируют выслать российских дипломатов

Последовать примеру Великобритании могут Германия, Франция, Польша, прибалтийские республики, Болгария и другие
Юлия ДИВЕЕВА
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Европейские страны планируют выслать российских дипломатовЕвропейские страны планируют выслать российских дипломатовФото: REUTERS
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Около двадцати европейских стран рассматривают возможность выслать за свои пределы российских дипломатов в знак поддержки позиции Великобритании в деле об отравлении Сергея Скрипаля.

В пятницу газета The Times написала, что «до 20 европейских стран готовятся к высылке российских дипломатов, связанных со шпионской сетью Москвы». Этот вариант «ответа России» обсуждают власти Германии, Франции, Дании, Польши, Латвии, Литвы, Эстонии, Чехии, Нидерландов, Болгарии, Ирландии и других стран.

Как сообщал сайт kp.ru, в пятницу после почти пяти часов дискуссий по делу отравления британского шпиона Скрипаля лидеры стран Евросоюза решили временно отозвать из Москвы для консультаций посла ЕС в России Маркуса Эдерера. Он покинет москву в эти выходные.

Крме того, стало известно, что Совет национальной безопасности США также рекомендовал президенту Дональду Трампу поддержать Великобританию и выслать из страны российских дипломатов.

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