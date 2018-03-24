2018-03-24T08:26:42+03:00
Спорт

Тренер Алины Загитовой рассказал, что ожидает спортсменку после неудачи на чемпионате мира

Даниил Глейхенгауз прокомментировал выступление спортсменки на ЧМ по фигурному катанию
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Алина Загитова со своим тренером Этери Тутберидзе.Алина Загитова со своим тренером Этери Тутберидзе.Фото: REUTERS
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Один из тренеров российской фигуристки Алины Загитовой прокомментировал итог выступления спортсменки на чемпионате мира в Милане. Олимпийская чемпионка Пхенчхана заняла пятое место, допустив три падения во время произвольной программы. Даниил Глейхенгауз заявил:

- Хотим извиниться перед всеми болельщиками, которые поддерживали Алину и наш тренерский состав. Все-таки не будем забывать, что ей 15, и это ее дебютный чемпионат мира. В произвольной программе она не справилась с нервами. Проанализируем и будем работать. Станет сильней. Это - опыт, - прокомментировал один из тренеров фигуристки Даниил Глейхенгауз в интервью пресс-службе Федерации фигурного катания на коньках России.

Напомним, что чемпионкой мира стала канадка Кейтлин Осмонд. Другие россиянки заняли места чуть ниже - Мария Сотскова заняла восьмую позицию, а Станислава Константинова стала 19-й.

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