Трамп в очередной раз запретил трансгендерам служить в армии США

СЕГОДНЯ 08:13 2018-03-24T09:41:08+03:00

На этот раз президент обосновал свой приказ на рекомендации министра обороны Джеймса Мэттиса

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Запрет на службу в вооруженных силах Соединенных Штатов подписал президент США Дональд Трамп в пятницу. В документе сказано, что в американскую армию больше не будут принимать граждан с диагнозом «гендерная дисфория».

Ранее глава Белого дома уже предпринимал попытки отметить разрешение, подписанное его предшественником Бараком Обамой. Но его запреты были заблокированы судебными инстанциями. В январе этого года Пентагон начал принимать трансгендеров в армию.

На этот раз Трамп обосновал свой приказ на рекомендациях, подготовленных для него министром обороны США Джеймсом Мэттисом. Президент отметил, что людям, которые планируют сменить пол или уже сделали это требуется серьезный медицинский уход, что «представляет значительный риск для обороноспособности», передает РИА Новости.

Ранее глава государства отмечал, что трансгендеры могут потребовать, чтобы их дорогостоящие операции по смене пола оплачивал Пентагон.

Напомним, сайт kp.ru рассказывал, что в августе 2017 года Трамп поручил Пентагону восстановить запрет на службу в Вооруженных силах людям, желающим сменить пол. Он заявил, что администрация Обамы не привела веских оснований для разрешения трансгендерам служить в армии.

Позже суд США заблокировал приказ президента и разрешил таким людям вступать в ряды ВС, но при условии, что они завершили все медицинские процедуры по смене пола и не имеют проблем с психическим здоровьем.