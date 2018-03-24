2018-03-24T09:27:26+03:00
Происшествия

Во Франции скончался полицейский, обменявший себя на заложника при теракте в супермаркете

Полицейский Арно Бельтрам предложил заменить женщину, взятую в заложники
Екатерина БОЛГОВА
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Скончался полицейский, обменявший себя на заложника при теракте в супермаркете во ФранцииСкончался полицейский, обменявший себя на заложника при теракте в супермаркете во ФранцииФото: REUTERS
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Во Франции скончался полицейский, который обменял себя на заложника при теракте в супермаркете. Об этом сообщил министр внутренних дел Франции Жерар Коллон.

"Подполковник Арно Бельтрам скончался. Он погиб за страну. Франция никогда не забудет его героизм, храбрость и его жертву", — написал министр в микроблоге в Twitter.

Напомним, накануне в департаменте Од на юге Франции 26-летний выходец из Марокко Редуан Лакдим напал на водителя и убил его пассажира, затем напал на группу безоружных спецназовцев. После этого он захватил заложников в супермаркете Super U в коммуне Треб. Полицейский Арно Бельтрам предложил заменить захваченную женщину.

В ходе штурма Лакдим был ликвидирован. Ранее сообщалось, что в результате серии нападений погибли три человека, 16 человек пострадали, двое из них находятся в тяжелом состоянии. Ответственность за серию взяла на себя запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство».

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