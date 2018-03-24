Китай обвинил США в нарушении своего суверенитета в связи с заходом американского эсминца в Южно-Китайское море

СЕГОДНЯ 10:05 2018-03-24T10:05:29+03:00

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Официальный представитель МИД Китая Хуа Чуньин заявила, что Пекин решительно призывает Вашингтон прекратить провокационные действия, нарушающие суверенитет КНР.

Это связано с заходом американского эсминца USS Mustin в акваторию у спорных островов в Южно-Китайском море.

Как сообщается в заявлении в официальном аккаунте МИД Китая в WeChat, Пекин также призывает американские власти уважать действия региональных государств по поддержанию мира в Южно-Китайском море.

"Китай продолжит принимать необходимые меры для защиты своего суверенитета и безопасности, а также для защиты мира и стабильности в Южно-Китайском море", — отметила Хуа Чуньин.

По ее словам, обстановка в регионе улучшается благодаря действия китайской стороны и стран АСЕАН.

"В таких условиях США, которые намеренно создают проблемы и напряженность в Южно-Китайском море, подрывают мир и стабильность в этом районе, это идет вразрез с желаниями стран региона, которые надеются на стабильность, сотрудничество и развитие", — подчеркнула дипломат.

Ранее стало известно, что эсминец ВВС США USS Mustin прошел в 12 морских милях от рифа Мисчиф (Мэйцзи) в архипелаге Спратли (Наньша).