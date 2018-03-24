2018-03-24T13:22:58+03:00
В мире

В Госдуме прокомментировали советы Трампу выслать российских дипломатов

В российском парламенте призвали главу Белого дома не поддаваться на провокации антироссийской истерии
Евгений ЧЕРНЕНКО
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Депутат ГД Алексей Чепа дал совет президенту США Дональду ТрампуДепутат ГД Алексей Чепа дал совет президенту США Дональду ТрампуФото: Иван ВИСЛОВ
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Своими фейковыми публикациями о требованиях американского истеблишмента к президенту США Дональду Трампу проявить солидарность с Европой по «делу Скрипая» и выслать часть дипломатического корпуса России в Вашингтоне, американские СМИ сознательно подрывают и так дышащие на ладан отношения двух сверхдержав. Так считают в Государственной думе РФ.

Зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа, заявил, что если хозяин Овального кабинета человек здравомыслящий, то он не поддастся на подобные провокации антироссийской истерии. "Это есть нарушение всяческих международных прав. Это раскачивает всю систему международных отношений", — подчеркнул Чепа.

Накануне один из американских телеканалов со ссылкой на неназванный источник сообщил, что якобы Совет нацбезопасности рекомендовал Дональду Трампу выслать российских дипломатов в связи с "делом Скрипаля" и что вскоре это решение может быть принято.

В середине марта Лондон обвинил Москву в причастности к отравлению шпиона ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, выслав 23 российских дипломата. После чего в ряде стран ЕС высказались за введение подобных мер в отношении России.

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