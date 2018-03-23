Высланные из России британские дипломаты покинули посольство

СЕГОДНЯ 13:17 2018-03-23T13:17:57+03:00

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23 дипломата посольства Великобритании в Москве покинули дипмиссию, как им и было предписано накануне. С территории посольства выехали три микроавтобуса. Несколько десятков оставшихся в Москве сотрудников британской дипмиссии проводили коллег ​аплодисментами.

17 марта МИД России принял решение выслать из страны 23 британских дипломатов. Все объявленные персонами нон-грата британцы обязаны были в недельный срок покинуть страну.

Высылка британских дипломатов из России стала ответом на подобный недружественный шаг Лондона после разразившегося между странами дипломатического скандала. Кроме того, было закрыто консульство Великобритании в Санкт-Петербурге и прекращена работа в Москве Британского национального совета.

Высылаемые британскими властями российские дипломаты покинули Лондон 20 марта. Все они, по заверениям МИД России, получат должности в Министерстве обороны и представительствах других государств.