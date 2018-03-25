Режиссер Бутусов считает назначение Женовача худруком МХТ правильным решением
Бывший художественный руководитель Театра им. Ленсовета Юрий Бутусов считает назначение Сергея Женовача худруком Московского Художественного театра им. Чехова правильным решением.
«Я считаю, что назначение Сергея Женовача – очень верное и продуманное решение. Я давно знаю Сергея Васильевича, он очень интеллигентный, спокойный и мудрый человек. Очень внимателен к людям, поэтому у него все должно получиться», - сказал Юрий Бутусов.
Он добавил, что новый худрук МХТ им. Чехова может столкнуться с определенными сложностями в работе из-за того, что параллельно руководит «Студией театрального искусства».
«Но, надеюсь, что он сможет справиться с этим, правильно расставить акценты и сделать так, чтобы оба театра развивались в правильном направлении», - приводит слова Бутусова ТАСС.
Как ранее сообщал сайт kp.ru, в пятницу стало известно, что после смерти Олега Павловича Табакова художественным руководителем МХТ им. Чехова стал театральный режиссер и педагог, заслуженный деятель искусств России Сергей Женовач.
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