Режиссер Бутусов считает назначение Женовача худруком МХТ правильным решением

СЕГОДНЯ 01:14 2018-03-25T01:30:56+03:00

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Бывший художественный руководитель Театра им. Ленсовета Юрий Бутусов считает назначение Сергея Женовача худруком Московского Художественного театра им. Чехова правильным решением.

«Я считаю, что назначение Сергея Женовача – очень верное и продуманное решение. Я давно знаю Сергея Васильевича, он очень интеллигентный, спокойный и мудрый человек. Очень внимателен к людям, поэтому у него все должно получиться», - сказал Юрий Бутусов.

Он добавил, что новый худрук МХТ им. Чехова может столкнуться с определенными сложностями в работе из-за того, что параллельно руководит «Студией театрального искусства».

«Но, надеюсь, что он сможет справиться с этим, правильно расставить акценты и сделать так, чтобы оба театра развивались в правильном направлении», - приводит слова Бутусова ТАСС.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, в пятницу стало известно, что после смерти Олега Павловича Табакова художественным руководителем МХТ им. Чехова стал театральный режиссер и педагог, заслуженный деятель искусств России Сергей Женовач.

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