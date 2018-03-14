Кто станет преемником Табакова в московских театрах, где он был руководителем

СЕГОДНЯ 20:18 2018-03-14T21:15:16+03:00

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В театральных кулуарах гадают, кто станет преемником Олега Павловича сразу в двух столичных театрах: в МХТ им.Чехова и в «Табакерке». Давайте к этому гаданию присоединимся и мы.

Если с «подвалом» (так по привычке Олег Павлович называл Театр п/р Табакова, расположенный в подвале на улице Чаплыгина) все более или менее ясно. Пока он останется директорским с единоначалием в лице Александра Стульнева, который двадцать лет работал директором у Табакова.

То с МХАТом – все сложнее. Сейчас его возглавляет Юрий Кравец — первый зам.художественного руководителя-директора. Но очевидно, это временное назначение. Имя преемника назовет Министерство культуры, хотя не секрет, что решение, кому руководить главным драматическим театром страны, принимают в более высоких кабинетах.

Итак, кому прочат эту должность и что говорил об этом сам Табаков?

ЛЮБИМЫЕ УЧЕНИКИ

Однажды в интервью я напрямую спросила Олега Павловича, кого он видит своим преемником. И он ответил так: мол, получаю кайф от успехов своих учеников. «Это больше, чем собственные успехи. Значит, жизнь на мне не кончается. «Нет, весь я не умру...», как писал поэт Пушкин. Будут жить дальше Володя Машков, Женя Миронов, Андрей Смоляков, Сережа Безруков…». Тогда я попросила пояснить, ведь многие из его учеников уже возглавили другие театры, не обидно, что они разбежались. «Если актер при пересечении Рубикона в 33 года ни за кого, кроме себя, не отвечает, значит, его развитие в профессии останавливается. Мужчина должен от-ве-чать за других. И за свои талант», - в фирменной дипломатичной манере он ушел от ответа на больной вопрос.

Итак, желающих много. Да и кто из популярных артистов и амбициозных режиссеров не хотел бы возглавить Московский художественный театр? Таких, пожалуй, нет. В последние месяцы интересы театральных группировок и отдельных кандидатов лоббируют в высоких кабинетах.

Самый вероятный кандидат - 51-летний Евгений Миронов. Он – выпускник школы-студии МХАТ, один из любимых учеников Табакова, народный артист, художественный руководитель раскрученного им же Театра Наций, который в этом случает станет филиалом МХАТа, каким он и был при советской власти. Таким образом свершится жизни круг и восстановится историческая справедливость. Да и Табаков просил передать помещения театра Наций Художественному театру. Кроме того, у Миронова есть аппаратный вес и поддержка в администрации президента. Правда, у него нет опыта управления стационарной труппой (в Театре Наций артисты работают по контракту). Но, скорее всего, это не станет самой большой его проблемой.

Другая не менее харизматичная и весомая кандидатура – однокурсник Миронова по школе-студии МХАТ и тоже народный артист 54-летний Владимир Машков. И он тоже из числа самых любимых и талантливых «птенцов гнезда» Табакова. В отличие от Миронова, на президентских выборах 2018 года Машков - доверенное лицо кандидата Владимира Путина. А это очевидный плюс в его досье. С другой стороны, он никогда не руководил театром. Но у него есть режиссерские задатки, подтвержденные успешными постановками в «Табакерке», МХТ им.Чехова, в Сатириконе. Его спектакль «№ 13» долгое время был самым кассовым драматическим спектаклем Москвы. Так что пришлось делать его «переиздание» - «№ 13D». Лет восемь назад в театральных кругах ходили разговоры, что Олег Павлович решил доработать до своего 75-летнего юбилея и уйти в почетные президенты МХАТа. А на должность худрука продвигать Машкова. Табаков его готовил, вводил в курс административно-художественной деятельности, но в какой-то момент запротестовал почему-то Машков. Но… Все течет, все изменяется. Может быть, сегодня Владимир готов.

44-летний Сергей Безруков – тоже ученик. И тоже любимый: выходил на сцену вместе с Табаковым много раз в нескольких спектаклях. Он тоже доверенное лицо Путина. И тоже, как Миронов, руководит театром – Московским губернским. Но Сергей еще молод для такой ответственной должности. И, как говорят, у него нет столь влиятельного лобби, как у команды Миронова.

А ЧТО СКАЗАЛ ЗАХАРОВ?

56-летний Игорь Золотовицкий – нынешний заместитель Табакова по художественной части. Он – мхатовец. Как когда-то Олег Павлович, так сейчас Золотовицкий работает ректором Школы-студии МХАТ. Тоже своего рода преемственность. Но в Игоре Яковлевиче нет той харизмы, которая была у Табакова. И нет таких лоббистов, какие есть у Миронова. Так что на сегодняшний день должность ректора театрального института, скорее всего, его потолок.

Режиссер Марк Захаров, мудрый театральный ребе, высказал пожелание: было бы лучше, если бы МХАТ возглавил режиссер: «Не успешный или прославленный актер, а именно режиссер». Марк Анатольевич назвал в числе кандидатов - художественного руководителя Александринского театра Валерия Фокина и худрука «Студии театрального искусства» Сергея Женовача. По мнению и других руководителей московских театров, лучшим вариантом был бы Валерий Фокин - волевой, авторитетный и жесткий начальник, который навел порядок в питерской Александринке. Кстати, на прошлых президентских выборах он был доверенным лицом Путина. Но возраст… Валерию Владимировичу 72 года. И это может помешать стать преемником. Табаков возглавил МХАТ, когда ему было 65 лет. Вот Женовачу всего… 60. И его «СТИ» недавно стал из московского - федеральным театром, что более статусно.

ХОДОКИ ОТ БОГОМОЛОВА И МЕНЬШИКОВА

Говорят, своих ходоков в Минкульт направляли режиссер Константин Богомолов и актер Олег Меньшиков.

42-летний Богомолов поставил много спектаклей и в МХТ, и в «Табакерке». Одно время он был помощником Табакова по художественной части. Но у него нет опыта управления большим коллективом. Да и почти каждая его премьера оборачивается скандалом. Свиные головы, подброшенные к дверям МХАТа, и другие протестные акции православных активистов, были как раз на его спектаклях. Оно нам надо? Классику он переосмысливает так радикально, что после этого ее и не узнать.

Скорее всего, амбиции Богомолова пока ограничиваются «Табакеркой». Но там у него сложились непростые отношения с директором театра Александром Стульневым.

57-летний Олег Меньшиков, хоть и руководит театром им.Ермоловой, к мхатовской школе не имеет никакого отношения. Он - выпускник Щепкинского училища. В театральном мире все эти символы имеют значение.

Вчера в Сети появилась «новость» о том, что Табаков оставил духовное завещание, в котором своим преемником назвал 45-летнего режиссера Евгения Писарева. Евгений – выпускник школы-студии МХАТ, работал помощником Табакова и ставил успешные спектакли на мхатовской сцене до тех пор, пока его не пригласили возглавить театр им.Пушкина. Сам Писарев к этому «завещанию» отнесся с большим скепсисом и сообщил, что доволен своим местом, и не хотел бы его покидать. Кстати, и в МХТ про «завещание» Олега Павловича ничего не слышали.

Итак, самыми вероятными кандидатами, по нашему мнению, являются: Евгений Миронов, Владимир Машков и Валерий Фокин.

Миронов и Машков - близкие друзья со времен студенческой юности. Евгений любит вспоминать, как «они с Володей» крали лавочку на Чистопрудном бульваре, чтобы сделать спектакль. И как ловили голубей в голодные годы, так хотелось есть. Сейчас это, кажется, байками. Мало того, что оба - очень известные, любимые и высокооплачиваемые актеры. Теперь они еще и соперники за пост в главный театр страны. Важно, чтобы не забыли, что их «вывел в люди» Олег Павлович Табаков.

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