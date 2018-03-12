Неизвестный Табаков: как начиналась карьера большого артиста

12 Март 21:00 2018-03-12T22:55:40+03:00

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Сегодня не стало Олега Табакова - актера театра и кино, режиссера, педагога, народного артиста СССР. Он скончался после долгой болезни в возрасте 82-х лет. «Комсомолка» собрала неизвестные факты и архивные фотографии из детства и юности мэтра, которые до сих пор бережно хранятся в саратовском Дворце Пионеров — месте, где Табаков начинал свою актерскую карьеру.

Лето 1936 года, Саратов. На этом фото будущему артисту всего год.Фото: Личный архив

В драмкружке не хватало «штанов»

В актеры Табаков попал случайно. Когда юный Лелик (который, к слову, был далеко не пай-мальчиком) стал пропадать на саратовских улицах в компании подозрительных парней, мама, Марья Андреевна, сразу записала сына в городской Дворец Пионеров. Немногие знают, что сначала Табаков занимался в шахматном кружке — это были 1948-1949 годы.

- У меня даже был третий разряд, - рассказывал как-то артист. - Но однажды выяснилось, что в соседнем драмкружке не хватает «штанов» - то есть парней. Театральный педагог Наталья Иосифовна Сухостав пригасила на сцену троих шахматистов и попросила произнести: «Пролетарии всех стран, объединяйтесь!». Я сделал, как мог. Сухостав отметила, что голосок у меня слабенький, «но в общем, ничего...»

Детство Табакова пришлось на голодные 40-е годы. "Любил повеселиться, особенно пожрать", - так мэтр описывал это время.Фото: Личный архив

Две любви: Нина и пирожки

Одно из самых ярких воспоминаний детства Олега Табакова — посиделки в столовой «Кабаре», которая располагалась рядом с Дворцом Пионеров.

- Мы часто ходили туда после занятий в драмкружке, - вспоминает Юрий Пугачев, друг детства Табакова. - Любили «обмыть» спектакли клюквенным морсом и вкуснейшими пирожками с ливером.

1949 год, спектакль "У нас экзамены" по повести Агнии Барто. У Табакова главная роль - Ленточкина.Фото: Личный архив

Табаков не раз признавался, что эти пирожки — его «самая большая юношеская любовь». Но Олег Палыч, конечно, лукавил: были в его жизни и настоящие чувства.

- Нравилась ему девочка Нина из нашего кружка, - продолжает Юрий Федорович. - Как актриса она не выделялась, но была очень симпатичная. Олег часто провожал ее домой за несколько кварталов. Первая любовь…

1950 го, спектакль "Красный галстук". Табаков опоздал на премьеру на 15 минут - после этого случая он, уже будучи руководителем театра, выписывал себе штраф за каждое опоздание.Фото: Личный архив

Московская «сенсация»

В 1953 году Табаков окончил школу, надо было как-то определяться с выбором профессии. За ученика все решила Наталия Сухостав.

- Она твердо сказала: «С таким талантом надо ехать в Москву!», - говорит Жанна Игонина, руководитель музея Дворца Пионеров. - Табаков отбыл, а уже в августе прислал своей наставнице весточку. В письме, которое до сих пор хранится в музее, он пишт, что сдает экзамены в студию МХАТ, прошел во второй тур. В студии Малого театра и театра Вахтангова заявления решил не подавать, так как там не дают места в общежитии.Для него, паренька из скромной саратовской семьи, жилищный вопрос был первостепенным.

Это первое письмо, которое Олег Табаков прислал в родной театральный кружок из Москвы. Фото: архив саратовского Дворца Пионеров.

Но были в том письме и личные впечатления от столицы.

- Да, «сенсация» своего рода — делился актер. - В Москве на выставке китайской промышленности, чтобы попасть в один из павильонов с материалами, халатами, обувью — одним словом, «шляпками-тряпками», надо простоять минимум два часа. И московские женщины твердо выстаивают. Вот это энтузиазм!!!

Это первое письмо, которое Олег Табаков прислал в родной театральный кружок из Москвы. Фото: архив саратовского Дворца Пионеров.

Щедрый должник

Став знаменитым, Табаков не забыл про родной город и Дворец, давший ему путевку в жизнь.

- Олег Павлович навещал нас неоднократно, мог появиться просто так, без предупреждения, - продолжает Жанна Игонина. - Сюда он привозил сначала сына Антона, а потом Павла (старшему сыну сейчас 57 лет, младшему — 22. - Прим.авт.). Конечно, мальчишки не понимали, что эти стены значат для их отца, они, как все дет, хотели баловаться. А в 2005 году Табаков приезжал к нам с беременной Мариной Зудиной. И каждый раз появлялся не с пустыми руками — то технику подарит, то кресла. Говорил, что ему приятно: мол, пришло время отдавать долги...

Поздравительная телеграмма от артиста театральному педагогу. Фото: архив саратовского Дворца Пионеров.

ВОСПОМИНАНИЯ ОДНОКЛАССНИКОВ

«Он никогда не говорил о смерти — словно ее не существовало»

Самым близким другом детства Табакова был его одноклассник Боря Абросимов. Даже когда Лелик переехал в Москву, Борис старался не пропускать ни одной премьеры с участием товарища.

- Хотя бы раз в месяц мы обязательно созванивались, - рассказал «Комсомолке» Борис Николаевич. - Последний раз я слышал его голос в декабре, за два дня до того, как он лег в больницу. Он тогда сказал: «Старик, я болен, забирают в палату» и грустно вздохнул. А я ответил: «Лелик, не переживай, я позже перезвоню». Но уже не пришлось…

В 1943-1953 годах Олег Табаков - ученик средней школы №18 Саратова.Фото: Личный архив

Однокашники Олега Табакова уверяют, что за семьдесят лет их дружбы он совсем не изменился.

- И в юности, и в зрелом возрасте его главной любовью была сцена, - признался бывший одноклассник и староста Юрий Дубровский. - То, что нужно для театра - историю, литературу — он знал прекрасно. А остальное в школе учил кое-как. Хотя если бы только захотел, мог бы с золотой медалью выпуститься.

«Звездная болезнь» была ему неведома, Он вообще не старался быть в центре внимания. Когда приезжал уже знаменитым и встречался с друзьями детства, в нашей компании все были равны. Травили байки, вспоминали прошлое. А еще он никогда не говорил о смерти. Словно ее не существовало…

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МНЕНИЕ

Олег Табаков: дар бесконечного обаяния

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