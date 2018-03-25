2018-03-25T11:46:27+03:00
В мире

СМИ выяснили, что у Скрипаля была "близкая подруга"

Британские правоохранители не знают о ее существовании, а сама женщина слишком напугана, чтобы идти в полицию
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Британский шпион Сергей Скрипаль в 2006 году. Фото ИТАР-ТАСС/ Пресс-служба Московского окружного военного судаБританский шпион Сергей Скрипаль в 2006 году. Фото ИТАР-ТАСС/ Пресс-служба Московского окружного военного суда
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Стало известно, что у отравленного в британском Солсбери шпиона Сергея Скрипаля была близкая подруга, которая приехала из России в Великобританию только ради его "богатств". Об этом сообщили источники, знакомые с парой.

"Он сказал ей, что он российский мультимиллионер, и они начали общаться. Полиция даже не знает, что она существует. Только очень немногим известно об этих отношениях", — передает Telegraph со ссылкой на знакомого Скрипаля.

При этом уточняется, что сама женщина в настоящий момент "невероятно напугана" и боится идти в полицию для дачи показаний. Услышав в новостях о том, что случилось со Скрипалем, она лишь воскликнула: "Это мой бывший".

Напомним, что британский шпион был отравлен неизвестным нервно-паралитическим веществом. Под его воздействие попала также дочь Скрипаля Юлия. Оба пострадавших впали в кому и сейчас находятся в больнице под постоянным присмотром врачей.

Между тем, как сообщал ранее сайт kp.ru, Лондон продолжает бездоказательно обвинять во всем случившемся Москву. Так, из Великобритании были высланы 23 российских дипломата.

Позицию королевства поддержали во многих европейских странах. Отдельные страны планируют последовать примеру британских коллег и сократить число сотрудников российских дипмиссий.

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