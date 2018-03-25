Американец решил доказать, что Земля плоская, и совершил полет на своей ракете
Американец Майкл Хьюз, который на протяжении многих лет придерживается теории о том, что Земля плоская, построил собственную ракету с паровым двигателем и взмыл на ней в небо.
Первый пуск состоялся в пустыне Мохаве в субботу, 24 марта, примерно в 15:00 по местному времени (25 марта 1:00 по мск). Ракета 61-летнего Хьюза поднялась на высоту около 570 метров, после чего начала падать.
Мужчине пришлось использовать оба парашюта - основной и запасной - однако посадка все равно получилась довольно жесткой. Длилось это действо в общей сложности около трех минут. Приземлившегося Хьюза сразу же осмотрели медики, но не выявили серьезных травм. Сам инженер уверяет, что чувствует себя нормально за исключением боли в спине.
Хьюз не теряет надежды на то, что когда-нибудь сделает снимок плоской ЗемлиФото: СОЦСЕТИ
"Наконец-то, облегчение. Я устал от того, что люди говорят, будто я струсил и не построил ракету. Я был измучен, но в результате собрал людей и сделал это", - прокомментировал Хьюз свой запуск.
Оценил поступок американца и Альберт Окуре, который разрешил ему проводить испытания на территории заброшенной деревни Амбой, купленной предпринимателем еще в 2005 году.
"Майк назвал нас "ракетным городом. Это было потрясающе", - цитирует его издание AP.
Между тем, отметим, что сама ракета приземлилась примерно в 1,5 тысячах метров от точки пуска. Хьюз не теряет надежды и надеется после серии испытаний все же подняться в небо и сфотографировать "земной диск".
Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что известный американский баскетболист Шакил О’Нил придерживается аналогичной точки зрения. Он серьезно уверен в том, что наша планета не круглая, а плоская.
Американец совершил первый полет на своей ракете, чтобы доказать, что Земля плоская.