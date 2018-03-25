Американец решил доказать, что Земля плоская, и совершил полет на своей ракете

СЕГОДНЯ 13:08 2018-03-25T13:08:45+03:00

Ракета упала примерно в 1500 метрах от точки запуска Фото: скрин с видео

Первый запуск оказался неудачным, и 61-летнему Майклу Хьюзу пришлось спускаться на парашютах [видео]

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Американец Майкл Хьюз, который на протяжении многих лет придерживается теории о том, что Земля плоская, построил собственную ракету с паровым двигателем и взмыл на ней в небо.

Первый пуск состоялся в пустыне Мохаве в субботу, 24 марта, примерно в 15:00 по местному времени (25 марта 1:00 по мск). Ракета 61-летнего Хьюза поднялась на высоту около 570 метров, после чего начала падать.

Мужчине пришлось использовать оба парашюта - основной и запасной - однако посадка все равно получилась довольно жесткой. Длилось это действо в общей сложности около трех минут. Приземлившегося Хьюза сразу же осмотрели медики, но не выявили серьезных травм. Сам инженер уверяет, что чувствует себя нормально за исключением боли в спине.

Хьюз не теряет надежды на то, что когда-нибудь сделает снимок плоской ЗемлиФото: СОЦСЕТИ

"Наконец-то, облегчение. Я устал от того, что люди говорят, будто я струсил и не построил ракету. Я был измучен, но в результате собрал людей и сделал это", - прокомментировал Хьюз свой запуск.

Оценил поступок американца и Альберт Окуре, который разрешил ему проводить испытания на территории заброшенной деревни Амбой, купленной предпринимателем еще в 2005 году.

"Майк назвал нас "ракетным городом. Это было потрясающе", - цитирует его издание AP.

Между тем, отметим, что сама ракета приземлилась примерно в 1,5 тысячах метров от точки пуска. Хьюз не теряет надежды и надеется после серии испытаний все же подняться в небо и сфотографировать "земной диск".

Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что известный американский баскетболист Шакил О’Нил придерживается аналогичной точки зрения. Он серьезно уверен в том, что наша планета не круглая, а плоская.