2018-03-26T04:49:09+03:00
Пожар в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово

Кемеровские спасатели ищут более 40 детей, пропавших после пожара в ТЦ «Зимняя вишня»

Число пострадавших при пожаре в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерово возросло до 84 [фото, видео]
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Пожар в кемеровском торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня». Фото: ТАСС/Данил АйкинПожар в кемеровском торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня». Фото: ТАСС/Данил Айкин
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На горячую линию МЧС продолжают поступать тревожные звонки от семей, которые не могут найти кого-то из своих родных и близких после страшного пожара в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерово. По предварительным данным на этот час без вести пропавшим числится 41 ребенок, спасатели ищут детей под завалами горевшего здания.

Об этом рассказал в ночь на понедельник заместитель начальника Национального центра управления в кризисных ситуациях Андрей Мамченков в эфире телеканала «Россия 24». Он уточнил, что на горячую линию МЧС уже поступило более 160 обращений.

А тем временем в Кемерово уже наступило утро. Так выглядит горевший ТЦ сейчас Фото: Лариса МАРУЦАК

А тем временем в Кемерово уже наступило утро. Так выглядит горевший ТЦ сейчасФото: Лариса МАРУЦАК

Между тем, как сообщил журналистам первый вице-губернатор Кемеровской области Владимир Чернов, в кинотеатре, где оказались запертыми в огненной ловушке школьники, были дети из Томска. Сколько – уточняется. Кроме того, там же смотрели мультики 12 ребят поселка Трещевский Топкинского района Кемеровской области и один – из города Междуреченск. В списках пропавших дети всех возрастов: от двух лет до 17, передает Интерфакс.

К утру возросло число пострадавших: по данным МЧС, к медикам обратились за помощью после пожара в общей сложности 84 человека. Как ранее сообщал сайт kp.ru, погибли как минимум 37.

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Судьба ребят спустя 10 часов после пожара в торговом центре «Зимняя вишня» неизвестна (подробности).

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В кемеровских больницах сейчас находятся десятки пострадавших на пожаре в торговом центре «Зимняя вишня». У большинства из них легкое отравление дымом, случаи ожогов единичны (подробности).

Кемерово, ТРЦ "Зимняя вишня" утром. Автор Полина Прилуцкая.

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