Компенсации семьям погибших в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово: родственникам жертв выплатят по 1 млн рублей

СЕГОДНЯ 10:38 2018-03-26T11:05:27+03:00

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Компенсации семьям погибших при пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово составят по 1 млн рублей. Об этом сообщил губернатор Кемеровской области Аман Тулеев.

«Каждой семье, где есть погибший, к сожалению, по миллиону рублей. Если это два, не дай бог, то значит 2 миллиона рублей. Это решение, я вам докладываю, принято», – заявил Тулеев.

По словам Тулеева, в пожаре погиб его близкий родственник, девочка.

Кроме того, из бюджета области оплатят похороны, сообщил вице-губернатор Владимир Чернов, пострадавшим окажут медицинскую и финансовую помощь.

Напомним, 25 марта в Кемерово в результате пожара пропали 64 граждан, пятерых нашли живыми, 53 СК объявил погибшими, 12 человек доставлены в больницу, 36 пострадавшим помощь оказана амбулаторно, о судьбе еще 11 человек ничего неизвестно, передает сайт kp.ru.

Пожарно-спасательные подразделения продолжают разбирать завалы, полиция оцепила район. СКР задержал и допросил четырех человек, в том числе арендатор помещения.