По делу о пожаре в Кемерове задержаны четыре человека

СЕГОДНЯ 08:32 2018-03-26T08:39:26+03:00

По делу о пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове задержали четырех человек Фото: REUTERS

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По делу о пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово задержаны четыре человека. Как сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко, в числе задержанных - арендатор помещения, в котором, предположительно, находился эпицентр возгорания.

"Задержан руководитель управляющей компании, обслуживавшей данный торговый центр", — сказала Петренко.

Напомним, крупный пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел в воскресенье, 26 марта. По последним данным, жертвами происшествия стали 48 человек. В городских больницах находятся 12 человек, двое из них в тяжелом состоянии, еще 36 пострадавших находятся на амбулаторном лечении.

Ранее СМИ сообщили о том, что следственные органы по делу о пожаре в Кемерово задержали главу компании, владеющей ТЦ "Зимняя вишня" Надежду Судденок.