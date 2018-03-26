2018-03-26T08:39:26+03:00
Пожар в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово

По делу о пожаре в Кемерове задержаны четыре человека

В числе задержанных - арендатор помещения, в котором, предположительно, находился эпицентр возгорания
Екатерина БОЛГОВА
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По делу о пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове задержали четырех человекПо делу о пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове задержали четырех человекФото: REUTERS
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По делу о пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово задержаны четыре человека. Как сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко, в числе задержанных - арендатор помещения, в котором, предположительно, находился эпицентр возгорания.

"Задержан руководитель управляющей компании, обслуживавшей данный торговый центр", — сказала Петренко.

Напомним, крупный пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел в воскресенье, 26 марта. По последним данным, жертвами происшествия стали 48 человек. В городских больницах находятся 12 человек, двое из них в тяжелом состоянии, еще 36 пострадавших находятся на амбулаторном лечении.

Ранее СМИ сообщили о том, что следственные органы по делу о пожаре в Кемерово задержали главу компании, владеющей ТЦ "Зимняя вишня" Надежду Судденок.

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