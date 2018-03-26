2018-03-26T11:47:06+03:00
Пожар в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово

Количество жертв пожара в кемеровском ТЦ выросло до 64 человек

Такие данные сообщил глава МЧС Владимир Пучков
Екатерина БОЛГОВА
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При пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове погибли десятки человекПри пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове погибли десятки человекФото: REUTERS
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Число жертв крупного пожара в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерове выросло до 64 человек. Такие данные сообщил глава МЧС России Владимир Пучков.

Ранее стало известно о гибели 56 человек.

Кроме того, появилась информация, что в пострадавшем торговом центре вновь произошло возгорание — очевидцы сообщили о клубах черного дыма, валившего из здания.

По данным местных властей, с начала пожара за медицинской помощью обратились 44 человека. В настоящее время в больницах остаются 10 пострадавших, 36 человек получают лечение амбулаторно. В самом тяжелом состоянии находится 11-летний мальчик, врачи ввели его в искусственную кому.

Напомним, трагедия произошла в воскресенье, 25 марта. В кемеровском торговом центре вспыхнул пожар на верхнем этаже, где расположены несколько кинозалов и детский игровой центр. По данным Следственного комитета РФ, по этому делу задержаны и допрошены четыре человека.

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