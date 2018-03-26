Сын гендиректора кемеровского ТЦ «Зимняя вишня» не считает свою мать виновной в пожаре
Сын генерального директора торгового центра "Зимняя вишня" в Кемерово Надежды Судденок заявил, что не считает свою мать виноватой. Денис Медведев опубликовал обращение к пользователям на своей странице в социальной сети "ВКонтакте", выразив соболезнования пострадавшим.
"Здесь за такой короткий промежуток времени уже много чего придумали и я прошу людей не знающих правды, не писать ложную информацию о моей маме", — написал Медведев.
Он отметил, что в интернете распространяются данные о том, что его мать является владелицей ТРЦ "Зимняя вишня" и несет ответственность за трагедию. По словам Медведева, Судденок не выкупала ТЦ, а была генеральным директором компании-арендатора. По словам ее сына, за пожарную безопасность в ТРЦ "отвечают другие лица". Кроме того, он опроверг сообщения о том, что директора ТЦ забрали на допрос из дома.
"У нее был выходной, ну только как она узнала все, она сразу поехала туда", — написал сын Судденок.
По данным официального представителя СК РФ Светланы Петренко, по делу о пожаре в Кемерове задержаны и допрошены четыре человека, включая главу управляющей компании, обслуживавшей торговый центр. СМИ сообщили, что среди задержанных — директор ТЦ Надежда Судденок, которая стала собственником ТЦ два года назад.
По последним данным, в результате пожара погибли 64 человека. За медицинской помощью обратились 44 человека.
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