2018-03-26T12:22:29+03:00
Пожар в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово

Сын гендиректора кемеровского ТЦ «Зимняя вишня» не считает свою мать виновной в пожаре

СМИ сообщили, что среди задержанных по делу о пожаре в Кемерове — собственник и директор ТЦ Надежда Судденок
Екатерина БОЛГОВА
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Сын директора ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове не считает свою мать виноватойСын директора ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове не считает свою мать виноватойФото: REUTERS
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Сын генерального директора торгового центра "Зимняя вишня" в Кемерово Надежды Судденок заявил, что не считает свою мать виноватой. Денис Медведев опубликовал обращение к пользователям на своей странице в социальной сети "ВКонтакте", выразив соболезнования пострадавшим.

"Здесь за такой короткий промежуток времени уже много чего придумали и я прошу людей не знающих правды, не писать ложную информацию о моей маме", — написал Медведев.

Он отметил, что в интернете распространяются данные о том, что его мать является владелицей ТРЦ "Зимняя вишня" и несет ответственность за трагедию. По словам Медведева, Судденок не выкупала ТЦ, а была генеральным директором компании-арендатора. По словам ее сына, за пожарную безопасность в ТРЦ "отвечают другие лица". Кроме того, он опроверг сообщения о том, что директора ТЦ забрали на допрос из дома.

нее был выходной, ну только как она узнала все, она сразу поехала туда", — написал сын Судденок.

По данным официального представителя СК РФ Светланы Петренко, по делу о пожаре в Кемерове задержаны и допрошены четыре человека, включая главу управляющей компании, обслуживавшей торговый центр. СМИ сообщили, что среди задержанных — директор ТЦ Надежда Судденок, которая стала собственником ТЦ два года назад.

По последним данным, в результате пожара погибли 64 человека. За медицинской помощью обратились 44 человека.

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