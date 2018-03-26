Контактный зоопарк в ТЦ Зимняя Вишня в Кемерове: какие звери погибли при пожаре?
В контактном зоопарке в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" в Кемерове погибло порядка 200 животных 25 видов. Звери находились в самом эпицентре горящего здания. Об этом рассказал директор зоопарка Евгений Видеман.
"Я думаю, что они задохнулись и погибли, потому что я выходил последним, людей на территории зоопарка уже не оставалось", - сказал он.
Видеман посетовал, что с учетом возникшей паники среди людей, у животных не было шансов спастись от огненной стихии. "Все клетки были закрыты, спастись зверушкам не было возможности", - рассказал директор контактного зоопарка.
В официальной страничке контактного зоопарка в соцсетях говорится, что у них содержались самые различные животные, среди которых много и экзотичных - минипиги, песцы, сурикаты, белки, лисы, хомяки, волнистые попугаи и шиншиллы генетты, кролики, морские свинки, карликовые камерунские козы, цесарки, африканские ежи, ушастые ежи, сухопутные черепахи.
25 марта в ТК "Зимняя вишня" в Кемерова произошел сильный пожар. К настоящему времени жертвами огненной стихии стали 64 человека, десятки числятся пропавшими без вести. Десятки бригад экстренных служб продолжают разбор завалов.
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