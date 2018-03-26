Число погибших при пожаре в Кемерове увеличилось до 56 человек

СЕГОДНЯ 11:18 2018-03-26T11:19:08+03:00

При пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове погибли десятки человек Фото: REUTERS

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Количество погибших при пожаре в торгово-развлекательном центре в Кемерове увеличилось до 56 человек. Об этом сообщил Следственный комитет России.

"В ходе расследования уголовного дела о пожаре в торговом центре в Кемерове подтверждена гибель 56 человек", — говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что за время пожара а "44 пострадавших обратились за помощью в медучреждения, из них 10 человек остаются в стационаре", передает РИА Новости.

Напомним, ранее сообщалось о 53 жертвах трагедии.

Крупный пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерове вспыхнул накануне. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где находятся несколько залов кинотеатра и детские игровые зоны с аттракционами. Работы на месте происшествия продолжаются до сих пор. Почти на всей площади пожара рухнула кровля и перекрытия торгового центра. По делу о пожаре задержаны и допрошены четыре человека.