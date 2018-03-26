Источник: сотрудники «Зимней вишни» видели, как подростки подожгли поролоновую яму в батутном центре

СЕГОДНЯ 13:33 2018-03-26T13:33:59+03:00

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Сотрудник торгово‐развлекательного центра «Зимняя вишня» в Кемерово заметил, как двое подростков подожгли поролоновую яму в торговом центре. Об этом сообщил источник в руководстве развлекательного комплекса. По его словам, мужчина сначала попытался самостоятельно потушить возгорание, но не справился.

Приметы молодых людей, которые устроили поджог, администрация ТЦ уже передала СК РФ. По имеющимся данным, они смогли оперативно эвакуироваться из здания. Сейчас организован поиск предполагаемых нарушителей.

По информации источника, с 1 апреля охраной «Зимней вишни» должен был заняться новый ЧОП. Работа прежнего в последнее время вызывала нарекания.

«Много асоциальных подростков стали собираться на четвертом этаже каждый день, вели себя асоциально, посетители жаловались. Прежний ЧОП не справлялся», — цитирует слова руководства телеканал «360».

Напомним, по последним данным, в результате сильного пожара в ТЦ «Зимняя вишня» погибли 64 человека, тела шести до сих пор находятся под завалами.