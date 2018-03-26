Лукашенко выразил соболезнования в связи с гибелью людей при пожаре в Кемерово
В понедельник, 26 марта, президент Белоруссии Александр Лукашенко направил соболезнования российскому лидеру Владимиру Путину и губернатору Кемеровской области Аману Тулееву в связи с гибелью людей при пожаре в торговом центре в Кемерово.
При этом глава соседнего государства отметил, что случившееся - это огромное горе не только для родных и близких погибших, но и для всей России. «С глубокой скорбью и болью в Республике Беларусь восприняли известие о пожаре в торговом центре в Кемерово, повлекшем человеческие жертвы, среди которых много детей. <…> Мы искренне сопереживаем семьям погибших и желаем скорейшего выздоровления пострадавшим», - цитирует Лукашенко официальный сайт белорусского лидера.
Также политик подчеркнул, что «чувства скорби и сострадания переполняют сердца белорусов».
Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в минувшее воскресенье, 25 марта, в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово вспыхнул пожар. Площадь возгорания составила 1500 квадратных метров. По последним данным, в результате ЧП погибли 64 человека, и еще 44 пострадали.
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