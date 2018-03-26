2018-03-26T17:13:20+03:00
Пожар в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове

Следственный комитет России подтвердил гибель 64 человек в Кемерово

К настоящему времени опознаны уже 15 погибших
Дарья ИВАШКИНА
Поделиться:
Комментарии: comments2
В минувшее воскресенье, 25 марта, в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово вспыхнул пожар, который унес жизни более 60 человекВ минувшее воскресенье, 25 марта, в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово вспыхнул пожар, который унес жизни более 60 человекФото: REUTERS
Изменить размер текста:

В понедельник, 26 марта, в Следственном комитете России (СКР) подтвердили гибель 64 человек при пожаре, который произошел в минувшее воскресенье в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово.

«На данный момент подтверждена гибель 64 человек при пожаре в торговом центре в Кемерово», - сообщили в официальном Telegram-канале СКР.

А на официальном сайте Следственного комитета уточняется, что в настоящее время опознаны уже 15 погибших. «15 погибших опознано родственниками. Организована работа по получению образцов для проведения ДНК-экспертиз», - говорится в заявлении СКР.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в минувшее воскресенье, 25 марта, в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово вспыхнул пожар. По данному факту Следственный комитет России возбудил уголовное дело: дело завели сразу по трем статьям: «причинение смерти по неосторожности», «нарушение требований пожарной безопасности» и «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». К настоящему времени задержаны уже четыре человека, в том числе владелец ТЦ «Зимняя вишня» Надежда Судденок, которая выкупила здание всего два года назад.

Еще больше материалов по теме: «Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Высылка российских дипломатов: США заявили, что оставляют открытой дверь для диалога с Москвой
Снос ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове: решение принято, но дата не определена
Курс рубля упал на фоне новостей о высылке российских дипломатов
Глава МЧС Владимир Пучков о пожаре в Кемерово: версия теракта не рассматривается
Экс-посол ЕС: у Киева нет способа вернуть Крым
Песков: Кремль сожалеет о решениях выслать российских дипломатов
Германия получила от Испании ордер на арест Пучдемона
Россия выразила протест в связи с высылкой дипломатов
Дональд Туск принес свои соболезнования россиянам из-за пожар в ТЦ Кемерова на русском языке
Проповедница заморила ребенка голодом, чтобы избавить от злого духа
Глава итальянского Сената попросила не называть ее "президентессой"
Названы города России с самыми высокими показателями ввода жилья