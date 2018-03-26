Следственный комитет России подтвердил гибель 64 человек в Кемерово

СЕГОДНЯ 17:13 2018-03-26T17:13:20+03:00

В минувшее воскресенье, 25 марта, в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово вспыхнул пожар, который унес жизни более 60 человек Фото: REUTERS

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В понедельник, 26 марта, в Следственном комитете России (СКР) подтвердили гибель 64 человек при пожаре, который произошел в минувшее воскресенье в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово.

«На данный момент подтверждена гибель 64 человек при пожаре в торговом центре в Кемерово», - сообщили в официальном Telegram-канале СКР.

А на официальном сайте Следственного комитета уточняется, что в настоящее время опознаны уже 15 погибших. «15 погибших опознано родственниками. Организована работа по получению образцов для проведения ДНК-экспертиз», - говорится в заявлении СКР.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в минувшее воскресенье, 25 марта, в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово вспыхнул пожар. По данному факту Следственный комитет России возбудил уголовное дело: дело завели сразу по трем статьям: «причинение смерти по неосторожности», «нарушение требований пожарной безопасности» и «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». К настоящему времени задержаны уже четыре человека, в том числе владелец ТЦ «Зимняя вишня» Надежда Судденок, которая выкупила здание всего два года назад.