Снос ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове: решение принято, но дата не определена

СЕГОДНЯ 18:20 2018-03-26T18:20:49+03:00

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Здание торгового комплекса "Зимняя вишня" в Кемерове, где в результате сильнейшего пожара погибло 64 человека и еще десятки находятся в клиниках города, будет снесено. Об этом заявил глава МЧС Владимир Пучков на экстренном заседании оперативного штаба.

"Готовьте проектное решение по сносу здания. Технология, организация, куда вывозятся строительные конструкции, кто планирует, кто осуществляет, кто контролирует", - сказал Пучков.

Также министром дано указание городским властям уже в ближайшее время, пока будет идти снос ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове, определиться с вариантами того, что будет возводиться на месте снесенного комплекса.

Воскресный день 25 марта обернулся для жителей Кемерова самым настоящим кошмаром. В следствии сильнейшего пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в огне заживо сгорели 64 человека. Кромме того есть пострадавшие. За их жизнь сейчас борются медики.

На месте ЧП не переставая работают сотни пожарных. Она разбирают завалы и ведут поиск пропавших без вести.

По факту пожара в ТЦ "Зимняя вишня" Следственный комитет начал ряд уголовных производств. Есть четверо задержанных, среди которых владелец комплекса. Расследованием лично руководит глава ведомства Александр Бастныкин.