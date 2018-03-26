Генконсульство РФ в Сиэтле прекратило прием граждан

СЕГОДНЯ 20:46 2018-03-26T20:46:41+03:00

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Генконсульство РФ в американском Сиэтле объявило о прекращении приема граждан в связи с решением властей США о закрытии дипломатического учреждения.

«В связи с решением американских властей закрыть генеральное консульство РФ в Сиэтле прием граждан по паспортным, визовым вопросам, а также по вопросам гражданства и нотариата с 26 марта прекращается», - говорится на сайте генконсульства.

А к 17:00 по местному времени 30 марта (00:00 мск 31 марта) российское дипучреждение, как ожидается, полностью прекратит свою деятельность.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее в понедельник, 26 марта, стало известно о решении США закрыть генконсульство РФ в Сиэтле и выдворить из страны 48 российских дипломатов и еще 12 дипломатических сотрудников российского постоянного представительства при ООН в Нью-Йорке. Кроме того, о высылке представителей нашей страны объявили Канада, Украина и ряд стран-членов ЕС.