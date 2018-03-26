2018-03-26T20:46:41+03:00
Политика

Генконсульство РФ в Сиэтле прекратило прием граждан

Ранее американские власти приняли решение закрыть российское дипломатическое учреждение
Дарья ИВАШКИНА
Поделиться:
Комментарии: comments12
Здание, в котором находится генеральное консульство России в СиэтлеЗдание, в котором находится генеральное консульство России в СиэтлеФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Генконсульство РФ в американском Сиэтле объявило о прекращении приема граждан в связи с решением властей США о закрытии дипломатического учреждения.

«В связи с решением американских властей закрыть генеральное консульство РФ в Сиэтле прием граждан по паспортным, визовым вопросам, а также по вопросам гражданства и нотариата с 26 марта прекращается», - говорится на сайте генконсульства.

А к 17:00 по местному времени 30 марта (00:00 мск 31 марта) российское дипучреждение, как ожидается, полностью прекратит свою деятельность.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее в понедельник, 26 марта, стало известно о решении США закрыть генконсульство РФ в Сиэтле и выдворить из страны 48 российских дипломатов и еще 12 дипломатических сотрудников российского постоянного представительства при ООН в Нью-Йорке. Кроме того, о высылке представителей нашей страны объявили Канада, Украина и ряд стран-членов ЕС.

Еще больше материалов по теме: «Дело об отравлении Сергея Скрипаля»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Суд в Германии продлил содержание Пучдемона под стражей
Следователи объяснили выдачу тел погибших при пожаре в Кемерово под расписку о неразглашении
Захарова: Москва примет меры по каждой высылающей российских дипломатов стране
Мэй выразила соболезнования в связи с пожаром в Кемерово
В Киеве сообщили о «четком плане» по взысканию средств с «Газпрома»
Москвичи смогут оформить медполис онлайн
СМИ: Ким Чен Ын прибыл с визитом в Китай
В Подмосковье владельцев ТЦ просят проверить системы пожаротушения после трагедии в Кемерово
Тереза Мэй приветствовала высылку российских дипломатов
Австрия объявила о решении не высылать российских дипломатов
МИД Сербии констатировал начало "ледяной войны" в мире
Посол РФ в США выразил помощнику госсекретаря протест из-за высылки российских дипломатов
Футбольный матч России и Франции начнут с минуты молчания в память о погибших в Кемерове
Высылка российских дипломатов: США заявили, что оставляют открытой дверь для диалога с Москвой
Снос ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове: решение принято, но дата не определена
Курс рубля упал на фоне новостей о высылке российских дипломатов
Глава МЧС Владимир Пучков о пожаре в Кемерово: версия теракта не рассматривается
Экс-посол ЕС: у Киева нет способа вернуть Крым
Песков: Кремль сожалеет о решениях выслать российских дипломатов
Германия получила от Испании ордер на арест Пучдемона
Россия выразила протест в связи с высылкой дипломатов
Дональд Туск принес свои соболезнования россиянам из-за пожар в ТЦ Кемерова на русском языке
Проповедница заморила ребенка голодом, чтобы избавить от злого духа
Следственный комитет России подтвердил гибель 64 человек в Кемерово
Глава итальянского Сената попросила не называть ее "президентессой"
Названы города России с самыми высокими показателями ввода жилья