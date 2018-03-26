Посольство РФ в США предложило выбрать, какое американское консульство закрыть в России

СЕГОДНЯ 21:52 2018-03-26T21:53:22+03:00

Посольство РФ в США отреагировало на решение Вашингтона закрыть российское генконсульство в американском Сиэтле Фото: REUTERS

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Посольство РФ в США отреагировало на решение Вашингтона закрыть российское генконсульство в американском Сиэтле.

Так, диппредставительство нашей страны открыло голосование в своем Twitter: российские дипломаты поинтересовались у подписчиков, какое генеральное консульство Соединенных Штатов следует закрыть в России в качестве ответной меры. «Какое генконсульство США в России вы бы закрыли, если бы вы могли принять такое решение?» - говорится в Twitter нашего посольства.

При этом на выбор предложены три варианта - консульства во Владивостоке, Екатеринбурге и Санкт-Петербурге.

В голосовании уже приняли участие более 17,5 тысячи человек. Однако его результаты станут доступны только во вторник, 27 марта.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее в понедельник, 26 марта, стало известно о решении США закрыть генконсульство РФ в Сиэтле и выдворить из страны 60 российских дипломатов и дипломатических сотрудников.