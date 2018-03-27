Путин в Кемерове: налоговые каникулы не освобождают от контроля за безопасностью бизнеса

СЕГОДНЯ 09:32 2018-03-27T09:32:29+03:00

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Владимир Путин в Кемерове на совещании о ликвидации последствий пожара в ТЦ "Зимняя вишня" заявил, что налоговые каникулы для бизнеса не должны быть причиной для отсутствия контроля над обеспечением безопасности.

"Каникулы — это каникулы, к безопасности это не относится. Причем здесь налоговые каникулы?", — сказал Путин в ответ на доклад главы МЧС Владимира Пучкова, который напомнил о льготном режиме для частных предпринимателей. Речь шла о трехлетнем периоде с начала работы малого бизнеса, когда он освобождается от многих проверок.

Президент России отметил, что обязанность власти — проконтролировать, как организован бизнес.

"Собственник сдал (объект строительства) и сдал, а власти должны обеспечить необходимый уровень безопасности", — подчеркнул Путин.

Напомним, пожар в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово находился на верхнем этаже, где находятся кинозалы, детский игровой центр, кафе и фитнес-клуб. По последним данным, жертвами стали 64 человека, в том числе не менее восьми детей.