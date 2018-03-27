2018-03-27T07:43:11+03:00
Пожар в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове

"Мы говорим о демографии и теряем столько людей из-за преступной халатности, разгильдяйства". Путин в Кемерово возложил цветы к мемориалу

Президент прилетел в Кемерово [видео]
Дмитрий СМИРНОВdimsmirnov175@dimsmirnov175
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Президент приехал к народному мемориалу рядом со сгоревшим зданием. Фото: Алексей Дружинин/ТАССПрезидент приехал к народному мемориалу рядом со сгоревшим зданием. Фото: Алексей Дружинин/ТАСС
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Рано утром во вторник по московскому времени Владимир Путин прилетел в Кемерово, где накануне произошла трагедия в торговом центре "Зимняя вишня". Президент приехал к народному мемориалу рядом со сгоревшим зданием и добавил в огромную груду цветов и свой букет роз, почтив память погибших в результате пожара.

Вместе с полпредом в Сибирском федеральном округе Сергеем Меняйло глава государства осмотрели фасад сгоревшего здания. Президент проведет сегодня в Кемерово совещание по оказанию помощи пострадавшим во время трагедии.

Путин начал совещание с минуты молчания, выразив соболезнования родным и близким погибших.

- Что у нас происходит, это ведь не боевые действия, не выброс метана на шахте неожиданный, - сказал президент. - Люди пришли отдыхать, дети. Мы говорим о демографии и теряем столько людей из-за чего? Из-за преступной халатности, из-за разгильдяйства.

Отдельно во время совещания президент потребовал от председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина разобраться с чиновниками, допустившими трагедию.

- Нужно дать правовую оценку действиям каждого должностного лица, - сказал Путин. - Без денег справку нельзя получить, а за деньги все, что угодно подпишут.

Путин возложил цветы к народному мемориалу возле "Зимней вишни".

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