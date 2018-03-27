"Мы говорим о демографии и теряем столько людей из-за преступной халатности, разгильдяйства". Путин в Кемерово возложил цветы к мемориалу

СЕГОДНЯ 07:20 2018-03-27T07:43:11+03:00

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Рано утром во вторник по московскому времени Владимир Путин прилетел в Кемерово, где накануне произошла трагедия в торговом центре "Зимняя вишня". Президент приехал к народному мемориалу рядом со сгоревшим зданием и добавил в огромную груду цветов и свой букет роз, почтив память погибших в результате пожара.

Вместе с полпредом в Сибирском федеральном округе Сергеем Меняйло глава государства осмотрели фасад сгоревшего здания. Президент проведет сегодня в Кемерово совещание по оказанию помощи пострадавшим во время трагедии.

Путин начал совещание с минуты молчания, выразив соболезнования родным и близким погибших.

- Что у нас происходит, это ведь не боевые действия, не выброс метана на шахте неожиданный, - сказал президент. - Люди пришли отдыхать, дети. Мы говорим о демографии и теряем столько людей из-за чего? Из-за преступной халатности, из-за разгильдяйства.

Отдельно во время совещания президент потребовал от председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина разобраться с чиновниками, допустившими трагедию.

- Нужно дать правовую оценку действиям каждого должностного лица, - сказал Путин. - Без денег справку нельзя получить, а за деньги все, что угодно подпишут.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/644632" frameborder="0"></iframe> Путин возложил цветы к народному мемориалу возле "Зимней вишни".

ПАМЯТЬ

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