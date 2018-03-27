2018-03-27T10:37:40+03:00
Пожар в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове

Путин о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове: все виновные будут наказаны

Президент РФ Владимир Путин встретился с инициативной группой по пожару в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове
Екатерина БОЛГОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Президент РФ Владимир Путин на совещании по ликвидации последствий пожара в ТЦ "Зимняя вишня" в КемеровеПрезидент РФ Владимир Путин на совещании по ликвидации последствий пожара в ТЦ "Зимняя вишня" в КемеровеФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Владимир Путин высказался о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове, пообещав, что все виновные в трагедии будут наказаны. Во вторник, 27 марта, президент России провел незапланированную встречу с инициативной группой жителей, заявивших о недоверии к ходу расследования происшествия.

Напомним, в воскресенье в кемеровском торговом центре произошел крупный пожар, жертвами которого стали 64 человека, в их числе не меньше восьми детей. На совещании в областной администрации люди выражали недоверие к количеству жертв, озвученному официально.

Глава государства решил изменить свои планы, чтоб встретиться с инициативной группой в здании судмедэкспертизы. Он возмутился тем, что последняя проверка торгового центра была проведена в 2016 году.

"Два года не проводились проверки, хотя безопасность должна была быть обеспечена", — сказал Путин.

По его словам, расследование трагедии будет производиться тщательно, и нет никакого смысла сомневаться в официальных данных по количеству погибших при пожаре.

"Сейчас здесь работает следственная группа из ста человек. Ее работу возглавляет руководитель Следственного комитета. Даже не сомневайтесь, все виновные будут наказаны", — сказал Путин.

Еще больше материалов по теме: «Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Болельщик выбежал на поле во время матча и поцеловал Роналду
Депутат Верховной рады назвал число российских дипломатов на Украине
В Сети появилось видео задержания Украиной российского судна
Обманутые дольщики смогут узнать сроки восстановления своих прав на сайте Минстроя
Путин посетил больницу в Кемерове, где находятся пострадавшие при пожаре в ТЦ «Зимняя вишня»
Эрдоган заявил, что Турция ещё хочет стать членом Евросоюза
Путин в Кемерове: налоговые каникулы не освобождают от контроля за безопасностью бизнеса
Бастрыкин заявил, что пожарная сигнализация в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове не работала около недели
Путин: причинами трагедии в Кемерово являются халатность и разгильдяйство
Антонов назвал высылку российских дипломатов из США не имеющей оправданий
Трамп обсудил с Трюдо выдворение российских дипломатов
Премьер Словакии: для высылки российских дипломатов мало одних только обвинений в адрес РФ
Глава МИД Британии рассказал о желании Запада дружить с Россией
Трамп заявил, что США ведут торговые переговоры со многими странами
Погода в Москве на 27 марта 2018 года: ожидается до 2 градусов тепла
Посол России в Белграде возмущен инцидентом с задержанием сербского представителя в Косово
В Кузбассе начался трехдневный траур в память о жертвах пожара в «Зимней вишне»
Опознаны тела 25 жертв пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово
Неизвестные разослали на военные объекты в США посылки со взрывчаткой