Путин о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове: все виновные будут наказаны

СЕГОДНЯ 10:37 2018-03-27T10:37:40+03:00

Президент РФ Владимир Путин на совещании по ликвидации последствий пожара в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове Фото: REUTERS

Президент РФ Владимир Путин встретился с инициативной группой по пожару в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове

Изменить размер текста: A A

Владимир Путин высказался о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове, пообещав, что все виновные в трагедии будут наказаны. Во вторник, 27 марта, президент России провел незапланированную встречу с инициативной группой жителей, заявивших о недоверии к ходу расследования происшествия.

Напомним, в воскресенье в кемеровском торговом центре произошел крупный пожар, жертвами которого стали 64 человека, в их числе не меньше восьми детей. На совещании в областной администрации люди выражали недоверие к количеству жертв, озвученному официально.

Глава государства решил изменить свои планы, чтоб встретиться с инициативной группой в здании судмедэкспертизы. Он возмутился тем, что последняя проверка торгового центра была проведена в 2016 году.

"Два года не проводились проверки, хотя безопасность должна была быть обеспечена", — сказал Путин.

По его словам, расследование трагедии будет производиться тщательно, и нет никакого смысла сомневаться в официальных данных по количеству погибших при пожаре.

"Сейчас здесь работает следственная группа из ста человек. Ее работу возглавляет руководитель Следственного комитета. Даже не сомневайтесь, все виновные будут наказаны", — сказал Путин.