2018-03-27T11:34:22+03:00
Пожар в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове

Бастрыкин: персонал ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове бросил детей в пожаре

Глава СКР обсудил кемеровскую трагедию с президентом России Владимиром Путиным
Алексей КАРЕЛИН
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В Кемерово работает следственная группа из 100 человек во главе с главой СКР БастрыкинымВ Кемерово работает следственная группа из 100 человек во главе с главой СКР БастрыкинымФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Сотрудники торгового центра «Зимняя вишня» в Кемерове сбежали с места происшествия, бросив детей и их родителей умирать в огне. Об этом заявил глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

«Почему билетеры закрыли двери? Кто там был? Хотел бы отметить, что основной состав этого персонала сбежал, бросил на произвол родителей и детей», - сказал Бастрыкин на посвященном трагедии совещании с президентом России Владимиром Путиным.

По словам Бастрыкина, те, кто отвечал за безопасность в помещении, первые сбежали из торгового центра. Никого из персонала, кто был рядом с очагом возгорания, найти не удалось.

Как сообщал сайт kp.ru, на совещании Бастрыкин назвал две основные версии причины пожара: замкнула электрика и, что менее вероятно, поджог. Расследованием обстоятельств происшествия занимаются сто человек во главе с Бастрыкиным. Президент Путин поручил главе СКР дать правовую оценку трагедии.

Ранее сообщалось, что специалисты отметили нарушения при вводе в эксплуатацию здания и при использовании его.

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