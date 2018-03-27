Бастрыкин: персонал ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове бросил детей в пожаре
Сотрудники торгового центра «Зимняя вишня» в Кемерове сбежали с места происшествия, бросив детей и их родителей умирать в огне. Об этом заявил глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.
«Почему билетеры закрыли двери? Кто там был? Хотел бы отметить, что основной состав этого персонала сбежал, бросил на произвол родителей и детей», - сказал Бастрыкин на посвященном трагедии совещании с президентом России Владимиром Путиным.
По словам Бастрыкина, те, кто отвечал за безопасность в помещении, первые сбежали из торгового центра. Никого из персонала, кто был рядом с очагом возгорания, найти не удалось.
Как сообщал сайт kp.ru, на совещании Бастрыкин назвал две основные версии причины пожара: замкнула электрика и, что менее вероятно, поджог. Расследованием обстоятельств происшествия занимаются сто человек во главе с Бастрыкиным. Президент Путин поручил главе СКР дать правовую оценку трагедии.
Ранее сообщалось, что специалисты отметили нарушения при вводе в эксплуатацию здания и при использовании его.
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