2018-03-27T11:52:43+03:00
Общество

На продукты здорового питания нанесут отличительные знаки

Минздрав поделил пищу на три категории вредности
Алексей КАРЕЛИН
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Автоматически эмблему Минздрава "Здоровое питание" смогут получить свежие и замороженные фрукты, овощи и бобовые.Автоматически эмблему Минздрава "Здоровое питание" смогут получить свежие и замороженные фрукты, овощи и бобовые.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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К концу 2018 года в России могут начать маркировать продукты здорового питания. Отличительные знаки производители смогут наносить по собственному желанию. Причем это не значит, что продукцию без эмблем «Здоровое питание» занесут в список нездоровой.

Инициативу предложил Минздрав, правительство поддержало идею. Министерство поделило продукты на три категории по количеству жира, сахара и соли на 100 г продукта. Правительство отбирает фирмы для запуска пилотного проекта.

Автоматически эмблему Минздрава смогут получить свежие и замороженные фрукты, овощи и бобовые, свежие и замороженные мясо, птица, рыба. Во второй группе – продукты, которые однозначно не получат отличительный знак министерства: шоколад и другие сладости. Третья группа – продукты под вопросом. Например, сушеные фрукты, орехи, соки, молочная продукция, переработанное мясо и рыба, пишут «Известия».

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