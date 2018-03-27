2018-03-27T14:40:03+03:00
В мире

В Каталонии протестующие заблокировали несколько дорог из-за ареста Пучдемона

В акции протеста принимают участие десятки человек
Екатерина БОЛГОВА
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Экс-глава Каталонии Карлес ПучдемонЭкс-глава Каталонии Карлес ПучдемонФото: REUTERS
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В Каталонии активисты организации "Комитеты защиты республики" (CDR) заблокировали заблокировали несколько дорог из-за ареста нескольких региональных политиков, в том числе бывшего главы Каталонии Карлеса Пучдемона,.

Как сообщает газета El Mundo, в районе города Фигерас заблокировано шоссе AP-7, идущее к границе с Францией, а также трасса N-340 в районе муниципалитета Альканар. В акции протеста принимают участие десятки человек.

Напомним, накануне суд в Германии подтвердил нахождение Пучдемона под стражей. Экс-глава Каталонии был задержан 25 марта на границе с Данией. Возможно, он будет находиться под стражей на территории Германии, пока местные власти не изучат выданный Мадридом европейский ордер на арест, что может занять до 60 дней.

Референдум о независимости Каталонии от испанских властей прошел в региона в октябре 2017 года. После этого руководителей автономии обвинили в сепаратизме, подстрекательстве к мятежу и финансовых махинациях.

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