Германия получила от Испании ордер на арест Пучдемона

СЕГОДНЯ 17:45 2018-03-26T17:45:32+03:00

Не позже чем через два месяца беглый глава Каталонии может сесть в Мадриде на скамью подсудимых

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В Генпрокуратуре немецкого города Шлезвиг (федеральная земля Шлезвиг-Гольштейн) заявили, что получили от своих коллег в Испании ордер на арест бывшего главы женералитета Каталонии Карлеса Пучдемона, необходимый для начала рассмотрения дела об экстрадиции беглого политика на родину.

"Мы получили от испанских органов ордер на его арест, у нас также есть европейский ордер", - отметили в ведомстве.

Таким образом, уже сегодня суд Шлезвига вынесет решение о заключении Пучдемона под стражу.

Что до начала рассмотрения решения об экстрадиции политика на родину и передаче его в руки испанского правосудия, то тут есть ряд нюансов: судебная машина завертится только после Пасхи, которая в этом году у католиков и протестантов приходится на 1 апреля. На рассмотрение дела об экстрадиции может уйти до 60 дней. В соответствии с законодательством.

Экс-глава Каталонии Карлес Пучдемон был задержан в Германии 25 марта на пути из Финляндии в Бельгию, где проживал с октября прошлого года, после того, как вынужден был бежать из Испании после возбужденного в отношении него Мадридом дела об участии в мятеже и незаконных попытках добиться независимости Каталонии.

Ранее Верховный суд Испании принял решение выдать европейский ордер на арест каталонского политика.