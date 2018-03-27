28 марта на российском ТВ не будет развлекательных программ и рекламы
В России, в связи с объявленным 28 марта общенациональным трауром по погибшим от пожара в Кемерове телеканалы спешно меняют сетку вещания, заменяя развлекательные передачи фильмами и публицистикой.
Кроме того, из эфира в этот день уберут всю рекламу. Об эфирных перестановках уже поведали в руководстве НТВ, Первого канала, РЕН ТВ, а также каналы ВГТРК, - сообщает ТАСС.
"Развлекательных проектов и анонсов развлекательных программ в эфире канала нет с понедельника", - отметили в руководстве НТВ.
"В настоящее время снимаем все развлекательные программы и рекламу", - уточнили в пресс-службе Первого канала.
25 марта в Кемерове в ТЦ "Зимняя вишня" произошло сильное возгорание на последнем этаже. В результате пожара погибло 64 человека и десятки пострадали от огня и дыма. 28 марта в России объявлено общенациональным днем траура.
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