2018-03-27T15:17:42+03:00
Пожар в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове

28 марта на российском ТВ не будет развлекательных программ и рекламы

В связи с трауром по погибшим от пожара в кемеровской "Зимней вишне", телеканалы спешно корректируют сетку вещания
Евгений ЧЕРНЕНКО
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28 марта в России объявлено днем траура по погибшим в Кемерове28 марта в России объявлено днем траура по погибшим в КемеровеФото: REUTERS
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В России, в связи с объявленным 28 марта общенациональным трауром по погибшим от пожара в Кемерове телеканалы спешно меняют сетку вещания, заменяя развлекательные передачи фильмами и публицистикой.

Кроме того, из эфира в этот день уберут всю рекламу. Об эфирных перестановках уже поведали в руководстве НТВ, Первого канала, РЕН ТВ, а также каналы ВГТРК, - сообщает ТАСС.

"Развлекательных проектов и анонсов развлекательных программ в эфире канала нет с понедельника", - отметили в руководстве НТВ.

"В настоящее время снимаем все развлекательные программы и рекламу", - уточнили в пресс-службе Первого канала.

25 марта в Кемерове в ТЦ "Зимняя вишня" произошло сильное возгорание на последнем этаже. В результате пожара погибло 64 человека и десятки пострадали от огня и дыма. 28 марта в России объявлено общенациональным днем траура.

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