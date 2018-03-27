МЧС подтвердило прекращение поисков погибших на месте пожара в "Зимней вишне"

СЕГОДНЯ 15:56 2018-03-27T15:56:12+03:00

На сайте Кемеровской области опубликован список всех погибших и пострадавших в результате ЧП

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Спасательные службы завершают операцию по поиску пропавших на месте пожара в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерове. Об этом заявил глава МЧС России Владимир Пучков.

"Мы завершаем поисковую операцию", — сказал министр.

По информации Владимира Пучкова, уже в ближайшие несколько часов будет осуществлена перегруппировка основной части подразделений. Однако какое-то количество спасательных бригад еще продолжит работу на месте пожара.

25 марта в Кемерове загорелся ТЦ "Зимняя вишня". В результате пожара 64 человека погибло, среди жертв много детей.

27 марта на сайте администрации Кемеровской области был опубликован список всех погибших и пострадавших от огненной стихии.