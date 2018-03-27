МЧС подтвердило прекращение поисков погибших на месте пожара в "Зимней вишне"
Спасательные службы завершают операцию по поиску пропавших на месте пожара в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерове. Об этом заявил глава МЧС России Владимир Пучков.
"Мы завершаем поисковую операцию", — сказал министр.
По информации Владимира Пучкова, уже в ближайшие несколько часов будет осуществлена перегруппировка основной части подразделений. Однако какое-то количество спасательных бригад еще продолжит работу на месте пожара.
25 марта в Кемерове загорелся ТЦ "Зимняя вишня". В результате пожара 64 человека погибло, среди жертв много детей.
27 марта на сайте администрации Кемеровской области был опубликован список всех погибших и пострадавших от огненной стихии.
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