2018-03-27T15:20:15+03:00
Пожар в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове

Стали известны имена всех погибших, пострадавших и пропавших без вести при пожаре в Кемерово

Местные власти опубликовали последние данные о жертвах страшной трагедии
Дарья ИВАШКИНА
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Страшный пожар произошел 25 марта в торговом центре «Зимняя вишня» в КемеровоСтрашный пожар произошел 25 марта в торговом центре «Зимняя вишня» в КемеровоФото: REUTERS
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Администрация Кемерова опубликовала списки погибших, пострадавших и пропавших без вести при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня».

Так, в настоящее время пропавшими числятся 38 человек, большая часть из которых дети. При этом из 64 погибших опознаны только 25 жертв трагедии, причем 13 из них - несовершеннолетние. Что касается пострадавших, то, по данным кемеровских властей, госпитализировать пришлось 69 человек.

Такие данные опубликованы на официальном сайте города Кемерово. Однако после обнародования списков сайт перестал открываться из-за большого наплыва посетителей. Однако всю информацию о погибших можно посмотреть на сайте kp.ru.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 25 марта в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел страшный пожар. Возгорание случилось на четвертом, последнем, этаже здания. Площадь пожара составила 1500 квадратных метров. По последним данным, в результате ЧП погибли 64 человека. Кроме того, не успели спасти и 200 животных в контактном зоопарке, который находился на третьем этаже ТЦ.

По предварительной информации, причиной трагедии мог стать поджог в батутной комнате. Как заявили местные власти, у одного из детей с собой могла быть зажигалка.

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