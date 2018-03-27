СМИ Южной Кореи подтвердили визит Ким Чен Ына в Китай

27 Март 23:48 2018-03-27T23:49:34+03:00

Официальных комментариев по этой информации пока не не поступало

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Глава Северной Кореи Ким Чен Ын действительно посетил Пекин с визитом 26 и 27 марта. Эту информацию подтверждают южнокорейские СМИ со ссылкой на источники в разведке.

По данным газеты «Чосон ильбо», лидер КНДР прибыл в Китай на спецпоезде. Отмечается, что Ким Чен Ын надеется активизировать торговлю с Китаем наземным путем, и, прибыв поездом, а не самолетом, хотел продемонстрировать прочность отношений с КНР.

Правительство Южной Кореи, выясняя ситуацию, официально пока не подтверждает этих сведений. Государственные СМИ Китая и КНДР пока ничего на этот счет также не сообщали, передает РИА Новости.

Как в понедельник писал сайт kp.ru, в СМИ появилась информация о том, что лидер КНДР Ким Чен Ын, который с момента прихода к власти в 2011 году ни разу не выезжал за пределы своей страны, прибыл с неожиданным визитом в Китай.