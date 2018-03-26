2018-03-26T19:32:47+03:00
В мире

СМИ: Ким Чен Ын прибыл с визитом в Китай

Северокорейский лидер с момента прихода к власти в 2011 году ни разу не выезжал за пределы своей страны
Дарья ИВАШКИНА
Поделиться:
Комментарии: comments2
Лидер КНДР Ким Чен ЫнЛидер КНДР Ким Чен ЫнФото: REUTERS
Изменить размер текста:

В понедельник, 26 марта, в СМИ появилась информация о том, что лидер КНДР Ким Чен Ын, который с момента прихода к власти в 2011 году ни разу не выезжал за пределы своей страны, прибыл с неожиданным визитом в Китай.

Как рассказали журналистам три осведомленных источника, политик приехал в Пекин на поезде. Стоит отметить, что это же средство передвижения предпочитал использовать и отец нынешнего руководителя Северной Кореи, который неоднократно посещал КНР, передает агентство Bloomberg.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее стало известно, что северокорейский лидер не против лично встретиться и с президентом США Дональдом Трампом. При этом американский лидер также не возражал и объявил о своем согласии на подобную встречу. В результате выяснилось, что разговор глав двух государств должен состояться до мая текущего года, однако точные место и дата переговоров пока не определены.

А в понедельник, 26 марта, появилась информация о том, что министр иностранных дел КНДР Ли Ен Хо планирует посетить Россию в середине апреля.

Еще больше материалов по теме: «Корейский кризис»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Мэй выразила соболезнования в связи с пожаром в Кемерово
В Киеве сообщили о «четком плане» по взысканию средств с «Газпрома»
Москвичи смогут оформить медполис онлайн
В Подмосковье владельцев ТЦ просят проверить системы пожаротушения после трагедии в Кемерово
Тереза Мэй приветствовала высылку российских дипломатов
Австрия объявила о решении не высылать российских дипломатов
МИД Сербии констатировал начало "ледяной войны" в мире
Посол РФ в США выразил помощнику госсекретаря протест из-за высылки российских дипломатов
Футбольный матч России и Франции начнут с минуты молчания в память о погибших в Кемерове
Высылка российских дипломатов: США заявили, что оставляют открытой дверь для диалога с Москвой
Снос ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове: решение принято, но дата не определена
Курс рубля упал на фоне новостей о высылке российских дипломатов
Глава МЧС Владимир Пучков о пожаре в Кемерово: версия теракта не рассматривается
Экс-посол ЕС: у Киева нет способа вернуть Крым
Песков: Кремль сожалеет о решениях выслать российских дипломатов
Германия получила от Испании ордер на арест Пучдемона
Россия выразила протест в связи с высылкой дипломатов
Дональд Туск принес свои соболезнования россиянам из-за пожар в ТЦ Кемерова на русском языке
Проповедница заморила ребенка голодом, чтобы избавить от злого духа
Следственный комитет России подтвердил гибель 64 человек в Кемерово
Глава итальянского Сената попросила не называть ее "президентессой"
Названы города России с самыми высокими показателями ввода жилья