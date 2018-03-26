СМИ: Ким Чен Ын прибыл с визитом в Китай

СЕГОДНЯ 19:32 2018-03-26T19:32:47+03:00

Северокорейский лидер с момента прихода к власти в 2011 году ни разу не выезжал за пределы своей страны

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В понедельник, 26 марта, в СМИ появилась информация о том, что лидер КНДР Ким Чен Ын, который с момента прихода к власти в 2011 году ни разу не выезжал за пределы своей страны, прибыл с неожиданным визитом в Китай.

Как рассказали журналистам три осведомленных источника, политик приехал в Пекин на поезде. Стоит отметить, что это же средство передвижения предпочитал использовать и отец нынешнего руководителя Северной Кореи, который неоднократно посещал КНР, передает агентство Bloomberg.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее стало известно, что северокорейский лидер не против лично встретиться и с президентом США Дональдом Трампом. При этом американский лидер также не возражал и объявил о своем согласии на подобную встречу. В результате выяснилось, что разговор глав двух государств должен состояться до мая текущего года, однако точные место и дата переговоров пока не определены.

А в понедельник, 26 марта, появилась информация о том, что министр иностранных дел КНДР Ли Ен Хо планирует посетить Россию в середине апреля.