Си Цзиньпин пигласил Ким Чен Ына снова посетить Китай

СЕГОДНЯ 05:41 2018-03-28T05:41:51+03:00

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Приехать в Китай с новым визитом пригласил глава КНР Си Цзиньпин северокорейского лидера Ким Чен Ына. Об этом сообщила пресс-служба китайского Министерства иностранных дел.

«Приглашаем секретаря Трудовой партии Кореи Ким Чен Ына с супругой Ли Соль Чжу вновь посетить Китай», — сказал Си Цзиньпин на приеме в честь гостей из КНДР.

Глава КНР напомнил, что государственная резиденция Дяоюйтай, где проходил ужин, «была свидетелем развития традиционной дружбы» между двумя странами, и близких отношений между предыдущими лидерами КНР и Северной Кореи и их руководящих партий.

«Этой весной, полной счастья и надежд, я верю, что моя первая встреча с генсеком КПК Си Цзиньпином принесет плоды дружбы Китая и КНДР, а также поспособствует миру и стабильности на Корейском полуострове», — сказал Ким Чен Ын в ответной речи.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, СМИ Южной Кореи со ссылкой на разведку подтвердили, что Ким Чен Ын прибыл в Китай на поезде. Это первое поесещение главой КНДР соседней страны.

Ким Чен Ын находится у власти с 2011, за это время он ни разу не выезжал с визитами в другие страны.