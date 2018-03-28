2018-03-28T09:19:56+03:00
Пожар в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове

Обнаружены тела всех 64 погибших при пожаре в ТЦ в Кемерове

Пропавших без вести нет, сообщил замглавы МЧС России Владлен Аксенов
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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28 марта в России объявлен общенациональный траур по жертвам трагедии28 марта в России объявлен общенациональный траур по жертвам трагедииФото: REUTERS
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Под завалами кемеровского торгово-развлекательного центра "Зимняя вишня" обнаружены тела всех 64 погибших, среди которых 41 ребенок. Такое заявление сделал заместитель главы МЧС России Владлен Аксёнов.

"Все обнаруженные останки 64 погибших переданы в Следственный комитет", - сказал замглавы ведомства, подчеркнув, что пропавших без вести нет.

Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что к среде, 28 марта, были опознаны тела 27 жертв трагедии, четыре из них были отправлены на дополнительную экспертизу.

Между тем, напомним, что пожар в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове вспыхнул 25 марта на четвертом этаже комплекса, где были находилась детская игровая комната и кинотеатр. В результате происшествия погибли 64 человек, еще 68 пострадали. Из них 14 все еще находятся на стационарном лечении.

В рамках расследования дела о пожаре уже задержаны пять подозреваемых. Причина возникновения возгорания выясняется.

В России в связи с трагедией в среду, 28 марта, объявлен общенациональный траур.

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