2018-03-28T10:55:42+03:00
Пожар в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове

Совфед поправит законодательство о проверках мест массового скопления

Соответствующее поручение дала Матвиенко в связи с трагедией в Кемерове
Алексей КАРЕЛИН
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Спикер Совета Федерации Валентина МатвиенкоСпикер Совета Федерации Валентина МатвиенкоФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поручила комитетам верхней палаты парламента изучить практику применения законодательства, регулирующего проверки мест массового скопления, в связи с трагедией в Кемерове. После исследования сенаторов попросили ознакомить палату с возможными поправками в действующее законодательство.

В частности Матвиенко поручила комитету по обороне и безопасности, комитету по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера «изучить практику применения законодательства об обязательности проведения проверок контроля за состоянием пожарной безопасности на объектах с массовым пребыванием людей», передает ТАСС.

По вопросам проектирования, строительства и эксплуатаций помещений, где скапливается большое количество людей заслушают предложения федеральных органов исполнительной власти.

Как сообщал сайт kp.ru, пожар в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове является крупнейшей в России за последние сто лет по количеству жертв.

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