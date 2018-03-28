СК возбудил уголовное дело против украинского пранкера Евгения Вольнова

СЕГОДНЯ 12:07 2018-03-28T12:07:47+03:00

Телефонный хулиган, который сообщил о якобы 300 жертвах пожара в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерове, будет объявлен в международный розыск

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Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении пранкера с Украины Евгения Вольнова, который сообщил о "300 жертвах пожара" в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерове. О начале уголовного производства сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

«По результатам проведенной проверки следователями Следственного комитета РФ возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст.282 УК РФ (возбуждение ненависти или вражды) в отношении гражданина Украины Никиты Кувикова, известного в сети Интернет как «Евгений Вольнов», - приводится на сайте Следственного комитета РФ.

Также следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании пранкеру меры пресечения содержание под стражей заочно. Кроме того, мужчина будет объявлен в международный розыск.

Как сообщал ранее сайт kp.ru, украинский пранкер Евгений Вольнов в день трагедии в Кемерове, когда от огня в торговом центре «Зимняя вишня» погибло 64 человека, названивал в различные экстренные службы и дезинформировал по количеству жертв, уверяя, что погибших в разы больше, чем по официальным данным.