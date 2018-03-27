Дезинформацию о количестве жертв в Кемерове запустил в сеть украинский пранкер

СЕГОДНЯ 15:47 2018-03-27T15:52:13+03:00

Источник слухов - любитель детского порно, так и не сумевший закончить среднюю школу. Российские либералы с радостью пошли у него на поводу

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Каждый раз, когда мы думаем, что украинские патриоты-активисты вместе с российскими либеральными коллегами из штабов Навального и прочих мест пробили дно, у дальше падать уже некуда, они своими действиями доказывают, что предел падения ими еще не достигнут. В истории с пожаром в Кемерове это правило, к сожалению, сработало в очередной раз.

Нет, мы помним злорадство свидомых при взрыве самолета в Египте, пр крушении самолета с ансамблем Александрова и «доктором Лизой», с их поразительной «отзывчивостью» на каждое несчастье, случающееся в России, когда они буквально исходят ядом ненависти. Но вот взят еще один рубеж. Некий пранкер с Украины, известный в сети как Евгений Вольнов, звонил в бюро судмедэксперизы Кемерова и морги города, представлялся сотрудником силовых структур, в частности, майором Поздняковым из МЧС и запрашивал места для «более 300 «двухсотых». При этом свой ролик он разместил на Ютубе 25 марта, еще до того, как МЧСники смогли зайти в «Зимнюю вишню».

Именно он - источник слухов, которые были встречены с радостью? Я не оговорился, именно что с трепетной радостью понесли дальше представители либерального лагеря, требуя «выхода на майдан». Слаженные действия в попытке устроить беспорядки - это чистой воды провокация.

Редкая сволочь «Вольнов», что глумится в сети над Россией и нашими согражданами постоянно, даже не ругаясь матом, а разговаривая им, без труда находит тех, кто в восторге от его глумления на трагедии.

- Лол, там до ... мёртвых детей, а я слушаю Вольнова и улыбаюсь...

- Жека ты с такими приколами Майдан скоро устроишь на Красной Площади!))) Эта вата верит всему!

- Смерть оккупанта всегда праздник.

К чести многих откликнувшихся, отрицательных отзывов на этот ролик у Вольнова гораздо больше , чем положительных. Но большая их часть - из России. Однако он дает, грубо говоря, сырье для организации протеста. И на фото митинга из Кемерова видно, как много людей, как бы это кощунственно ни звучало на первый взгляд, на этом мероприятии не скорбят, а радостно лыбятся в объективы, кричат лозунги, призывают начать акции протеста.

И на этом фоне тем более интересно, что Жека Вольнов - в миру, как вычислили пользователи сети, Никита Кувиков, так и не сумевший закончить среднюю школу, 32 лет от роду, который любит детское порно, обожает запугивать и унижать детей, потому что доминирует над ними интеллектом, и за деньги (20 долларов) пранковал собственную мать и бабушку.

Если уж действительно надо было показать всю мерзость этой публики, разгоняющей протесты и танцующей на костях и человеческом горе, более удачной кандидатуры, чем ничтожный Вольнов-Кувиков, подобрать было трудно. Он сам подобрался и стал их знаменем и гуру. По мощам и елей.

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