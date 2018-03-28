Трамп "с нетерпением" ждет встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном

СЕГОДНЯ 13:59 2018-03-28T13:59:59+03:00

Изменить размер текста: A A

Встреча на высшем уровне в лидером КНДР Ким Чен Ыном поможет улучшению общей обстановки на всем Корейском полуострове. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, отметив, что "с нетерпением ждет встречи" с председателем Трудовой партии Кореи.

"Сейчас есть хороший шанс, что Ким Чен Ын сделает то, что правильно для его народа и всего человечества. С нетерпением жду нашей встречи", - написал Трамп в своем Twitter.

По словам хозяина Белого дома, у него есть реальный шанс, в отличии от его предшественников на президентском посту, убедить КНДР свернуть свою ядерную программу.

"В то же время, к сожалению, максимальные санкции и давление должны сохраняться", — подчеркнул Трамп.

Накануне стало известно что Ким Чен Ын и Си Цзиньпин провели переговоры в Пекине. Северокорейский лидер инкогнито посетил Пекин на бронированном спецпоезде. О встрече стало известно только после того, как председатель Трудовой партии Кореи вернулся на родину.

Данный вояж стал первым выездом лидера Северной Кореи за пределы страны с момента прихода к власти в 2011 году.