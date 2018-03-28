2018-03-28T20:07:23+03:00
Экономика

МЭФ предлагает сменить курс экономики России

Научный руководитель Института Экономики РАН Руслан Гринберг уверен: Россию спасут амбициозные инвестиционные проекты
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России необходимы структурные реформы, уверен эксперт МЭФ, научный руководитель Института Экономики РАН Руслан ГринбергРоссии необходимы структурные реформы, уверен эксперт МЭФ, научный руководитель Института Экономики РАН Руслан ГринбергФото: Михаил ФРОЛОВ
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Как добиться опережающего развития экономики России, обсудят участники конференции «Выборы прошли: что делать с экономикой, как ускорить рост и облагородить структуру?». Конференция пройдёт в рамках VI Московского Экономического Форума (МЭФ), который состоится 3-4 апреля.

России необходимы структурные реформы, уверен эксперт МЭФ, научный руководитель Института Экономики РАН Руслан Гринберг. В основе госполитики лежит контроль над инфляцией и уровнем безработицы. Этот подход сдерживает рост экономики и приводит к перманентному кризису.

- Темпы роста должны составлять не 1%, как сейчас, а минимум 3-4%, - уверен Гринберг. - На МЭФ мы предлагаем сменить курс. Нужно финансировать конкретные проекты, прежде всего, инфраструктурные – скоростные железные дороги, автомобильные магистрали высокого качества. Россия нуждается в амбициозных проектах.

Если государство не предпримет эти шаги, отставание России от ведущих экономик мира, нацеленных на развитие, в ближайшие годы будет только расти.

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